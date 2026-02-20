Скандално! Измислиха как да заметат "Петрохан"

Служебният вътрешен министър Емил Дечев е извикал на спешна среща главния секретар на МВР, неговия заместник, директора на ГНДП и всички разследващи по случая “Петрохан”. Емил Дечев им е поискал оставките заради пропуски в разследването, без дори да се запознае с работата им дотук, съобщава "Гласове".

Новият служебен министър е заявил, че още тази вечер или в понеделник ще предложи на президента Илияна Йотова да освободи главния секретар на МВР и зам.-главния секретар на министерството. Дечев очевидно не познава закона, тъй като президентът назначава и освобождава с указ само главния секретар на МВР.

Това е прецедент в работата на полицията, защото досега никога не се е стигало до уволнението на професионалисти и експерти в разследването по конкретен казус и то при условие, че в много голяма степен са си свършили работата.

Според източниците на "Гласове" ПП-ДБ очевидно искат да заличат всички следи около тази трагедия, които водят директно към кръгове около "Продължаваме промяната и Демократична България".

Всичко това напомня много за прословутия запис на "Промяната" в който Кирил Петков и Асен Василев казаха на своите съпартийци в прав текст: Трябва да правим избори с наше МВР.

