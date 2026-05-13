Анастасов и Летифов заковаха Божанов за Петрохан: Гузен негонен бяга

Светкавична реакция в пленарна зала след напоителен монолог на Божидар Божанов от ДБ. По време на дебатите за създаването на Временна комисия по случая "Петрохан" Божанов с отработен плонж се впусна в напоителни съждения за тежкия казус. "Ние ще подкрепим комисията, бидейки последователни цялата информация по случая "Петрохан" да бъде разкрита", пламенно заяви той като рефренът в изказването му бе постоянна атака срещу ДПС. "Христо Иванов не познава никакви лами и не е контактувал с тях", ни в клин, ни в ръкав вметна Божанов, предава "Пик".

Станислав Анастасов от ДПС хладнокръвно го закова: "Господин Божанов, изненадахте ни, както винаги. Естествено, теорията на конспирациите не беше толкова интересна - вие си я сглобявате, както си искате. Но имам едни конкретен въпрос като вносител на този проект към вас. Вие къде в мотивите прочетохте нещо за ПП или ДБ? Моля да ми посочите къде в проекта пише ДБ? Покажете ми го точно. Защото вие през цялото време говорите за "атака" към вас. Къде в проекта вие се разпознахте? Това ми е въпросът".

Халил Летифов допълни: "Принципът на господин Божанов беше: "Гузен негонен бяга". И това на Божанов и на ДБ им е постоянна стратегия. Понеже те са окаляни по принцип, но конкретни имена изскачат чисто медийно, не защото ДПС е поискало. Но по-интересно е друго, което е някаква симптоматика. - Едно изключително грозно престъпление с шест жертви, трупа, с данни за насилие над деца - това е "медийна димка", това се неглижира, за да свалите, видите ли, електоралното влияние на ППДБ.

Нула чувствителност към едно от най-страховитите престъпления в българската най-нова история. И това го виждате всеки път от тези народни представители, които са като тефлонов тиган - техните народни представители нищо не ги лови, нищо не им се лепи, защото те имат медийния комфорт. Единствените, дръзнали да развалят тази тяхна "непогрешимост" - те са винаги прави, те са умни и красиви, това сме ние от ДПС. А "редовната изтривалка" е нашият председател. Вашият избор е тука - вие ще попаднете ли в тоя капан. Нашият път е ясен. Ние сме на страната на хората и на правдата. Разбира се, в днешно време това е относително".

