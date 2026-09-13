Станислав Анастасов: Не сме част от управлението - нито сегашното, нито предишното
Мисията на ДПС е да работи за хората, САЩ са стратегическият партньор на България, каза депутатът от ДПС
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Мисията на ДПС е да работи за хората, САЩ са стратегическият партньор на България, каза депутатът от ДПС
Той остави петно върху страната ни, каза зам.-председателят на партията
Станислав Анастасов и Калин Стоянов твърдят, че действията му пораждат съмнения за неправомерно използване на власт
Хората, които са пострадали от тоталитарния комунистически режим, тридесет и шест години по-късно все още не са видели справедливост
Декларация от името на ПГ на ДПС на Станислав Анастасов
Нула чувствителност към едно от най-страховитите престъпления в българската най-нова история, заяви Халил Летифов
Зам.-председателят на ДПС с три въпроса към Жоро Кандев
Обсъдени бяха сигурността, международните отношения и ролята на гражданите в защита на демокрацията
Искра Михалова-Копарова беше панелист в работната закуска на жените в CPAC с домакин Мерседес Шлап
Най-голямата консервативна конференция CPAC продължава работата си с пълна сила заедно с делегацията на ДПС
Има ли пилот в падащия самолет на соросоидното служебно правителство, пита зам.-председателят на ДПС
Искра Михайлова и Станислав Анастасов се включиха в работата на най-авторитетната конференция за консервативни политики
Станислав Анастасов и Атидже Вели участваха в световната среща на патриотите САРС в Будапеща
Те щяха да обрекат Маришкия басейн на фалит, заяви зам.-председателят на ПГ на ДПС- Ново начало
Номерът на ДПС е чудесен, изтъкна депутатът
Станислав Анастасов и Йордан Цонев разкриха опитите за ала-бала с машините
Този път номерът ви няма да мине, увери депутатът от ДПС-Ново начало
Виждам, че днес съм настъпил Божо по мазола и е дал на късо, като напушен Цицелков, който се опитва да продаде машини на Smartmatic, без да забележи,...
Машините на “Смартматик” се използват за компрометиране на изборите! - каза зам.-председателят на ДПС
Още на 4 март КЗК е дала препоръки на правителството, действия няма