Станислав Анастасов след жребия: Няма да позволим на партията на "Петрохан" и КОЙ да си правят избори с тяхно МВР

Няма да позволим на партията на "Петрохан" и КОЙ да си правят избори с тяхно МВР. Това заяви пред журналисти в в Централната избирателна комисия Станислав Анастасов от ДПС. Той присъства на жребия по теглена на номерата, с които партиите ще се явят на предстоящите избори на 19 април. ДПС ще бъде с номер 17.

"Номерът на ДПС е чудесен. Ще правим изцяло позитивна кампания. Но да е ясно - няма да позволим на партията на петроханците и на КОЙ да си правят ала-бала и да си правят избори с тяхно МВР, което да мачка хората. Хората не ги е страх от вътрешния министър на КОЙ, не ги е страх от главния секретар на КОЙ, нито от директорите на ОД на МВР-та, посочени от съветническия кръг", добави Анастасов.

"Виждаме много добре, че те се движат по записа, но имаме информация за всички техни действия. Ще ги изобличим и ще използваме всички законови средства, така че изборите да бъдат честни и да не бъдат откраднати от партията на "Петрохан", ППДБ и КОЙ. Няма да го позволим", заключи депутатът от ДПС.

