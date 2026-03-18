Ето ги номерата на партиите за вота

Централната избирателна комисия проведе жребия за номерата в бюлетината за гласуване на парламентарните избори на 19 април. Тегленето се извърши публично и на него присъстваха представители на регистрираните в ЦИК партии и коалиции.
Във вота ще участват 14 партии и 10 коалиции. От Комисията подчертаха, че предварително няма никаква подготовка и изборът на числата е напълно случаен.
Ето и номерата за гласуване:
1. ПП „Има такъв народ“
2. ПП „Пряка демокрация“
3. КП „Синя България”
4. ПП „Морал, единство, чест“
5. КП „БСП – Обединена левица“
6. ПП „Народна партия истината и само истината“
7. КП „Продължаваме Промяната – Демократична България“
8. ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“
9. КП „Моя България“
10. ПП „Движение на непартийните кандидати“
11. КП „Алианс за права и свободи”
12. КП „Антикорупционен блок“
13. ПП „Национално движение непокорна България“
14. ПП „Величие“
15. КП ГЕРБ-СДС
16. КП „Трети март”
17. ПП „Движение за права и свободи“
18. ПП „Нация“
19. ПП „България може“
20. КП „Сияние”
21. КП „Прогресивна България“
22. ПП „Съпротива“
23. ПП „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“
24. ПП „Глас народен“
