Ето ги номерата на партиите за вота
Ще участват 14 партии и 10 коалиции
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Ще участват 14 партии и 10 коалиции
Общо 24 политически формации участват в изборите на 19 април
От транспортния бранш сигнализират за проблем при свободното преминаване през Дунав мост при Русе
Жребият ще бъде изтеглен пред представители на политическите формации и медии
За изборите 2 в 1 желание за участие са заявили 20 партии и 11 коалиции
По традиция процедурата ще се състои в сградата на Народното събрание на пл. „Княз Александър І“ № 1
Съпругата му пусната под гаранция
Вижте прогнозата за новата седмица
Четирите най-често срещани хакерски номера
Изборите за президент ще се проведат на 14 май заедно с тези за парламент
Тегленето на жребия ще се състои от 10:30 часа в сградата на ЦИК
За вота на 2 април са регистрирани общо 23 политически формации
Властите взимат пръстови отпечатъци за разпознаване
Голямата новина дойде от Пловдив
На вота на 2 октомври избираме между 28 политически формации - 22 партии и 6 коалиции
Ще се състои и жребий за реда на представяне на кандидатите
Те са били в ход от самото начало
Настояват за 370 лв. минимална пенсия и 120 лв. бонус
„Стандарт” ви подарява усмивки за добро настроение
Ето номерата на партиите, кампанията започва на 11 юни