Освобождават всички служители в пенсионна възраст от министерство

Всички служители в пенсионна възраст ще бъдат освободени от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Част от тях вече са напуснали ведомството, а за останалите процесът предстои. Това съобщи министър Иван Василев по време на изслушване в ресорната парламентарна комисия, пише БТА.

Той отговори на въпрос на парламентарната група на „Продължаваме промяната“ относно кадровата политика на министерството.

По думите на Василев съкращаването на над 100 служители през последния месец е част от политиката на правителството за оптимизиране на държавната администрация.

„Вярвам, че държавната администрация може да работи по-ефективно, без да губи щатни бройки, без назначаване на приближени до партии лица“, заяви министърът.

Процесът е започнал още през май с представянето за обществено обсъждане на проекта за нов правилник на министерството. Тогава служителите са били информирани за предстоящия преглед и оценка на дейността на ведомството, продължили до септември.

Василев обясни, че освободените служители не са покрили изискванията за продължаване на работата си в министерството. Сред критериите са били проактивност, отчетност, прозрачност и качество на работата.

Министърът заяви, че съкратените могат да продължат професионалното си развитие в частния сектор, където има недостиг на кадри. Той им благодари за „службата им към Родината“.

Промените са свързани и с намерението на Василев да ускори работата на администрацията. Новият правилник предвижда броят на дирекциите да бъде намален от 19 на осем, като отговорностите на всяко звено ще бъдат ясно разписани.

„В новата структура е разписано много ясно коя дирекция за какво отговаря“, посочи министърът.

По думите му новата организация трябва да насърчи взаимодействието между отделните звена и да не позволява прехвърляне на отговорност.

Като пример за наследен проблем той посочи работата по единния цифров портфейл, която е продължила повече от година.