Европейската комисия прие мярка за забрана на използването и продажбата на боеприпаси за ловни пушки, съдържащи олово, с цел ограничаване на замърсяването с тежкия метал и защита на гражданите, животните и околната среда, съобщи ДПА.

Според съобщение на ЕК новите правила ще влязат в сила през 2033 година. Европейският парламент и държавите членки не повдигнаха възражения срещу мярката, което ускори приемането ѝ.

Забраната се отнася за боеприпаси за ловни пушки, съдържащи най-малко 1 на сто олово. В бъдеще те няма да могат да бъдат използвани или продавани за лов или спортна стрелба, информира БТА.

Боеприпасите за военни цели са изключени от ограниченията, което според ЕК означава, че отбранителните способности на държавите членки няма да бъдат засегнати.

Еврокомисията очаква новият регламент да предотврати около 550 000 тона замърсяване с олово през следващите 20 години и да защити приблизително 1,1 милиона деца от вредното въздействие от излагането на олово върху неврологичното им развитие.

Освен това ЕК прогнозира, че мярката ще осигури защита на около 156 милиона птици, тъй като оловните сачми могат да замърсят почвата, водата и месото от дивеч.

Ловни организации вече критикуваха въвеждането на обща забрана, като посочиха високите разходи за преоборудване на стрелбищата и за по-старите огнестрелни оръжия, при които използването на безоловни боеприпаси не е подходящо.



