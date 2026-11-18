Четири земетресения са регистрирани на територията на Смолянска област през нощта срещу сряда, на фона на силния трус от 5,4 по Рихтер в района на Вранча, усетен в цяла Северна България. Всички те са с епицентър на около 10 км от областния център, в непосредствена близост до село Момчиловци.

Първото от тях е от 2:23 часа на 18 ноември с магнитуд 3 по Скалата на Рихтер и дълбочина 2 км. 3:16 следва ново още по-силно земетресение със сила 3,7 и дълбочина 12,5 км. В 4:21 следва трус от 2,4 по Рихтер и дълбочина 9,8 км. Последното регистрирано е в 4:46 с магнитуд 2,0 и дълбочина 6 км. Данните са на НИГГГ към БАН.

След най-силния трус от 3,7 последваха съобщения от различни части на България. Според жители на Смолянско трусът е бил предшестван от силен тътен. "Беше страшно, събудих се от силния шум"; "Много силен тътен"; "Разтресе ни силно", са само част от мненията на хората, коментирали труса в региона.

"Стандарт" припомня, че през нощта силно земетресение с магнитуд от 5,4 по Скалата на Рихтер разлюля района на Вранча в Румъния в 2:48 часа през нощта. Трусът беше усетен в десетки градове в Северна България, както и в други части на страната. Земетресението е усетено още на териториите на Молдова, Украйна, Сърбия и дори Турция.

Няма непосредствени данни за пострадали или тежки щети.