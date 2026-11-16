Велислава Петрова в Брюксел: Не искаме да продължаваме да даваме военна помощ на Украйна

Не искаме да продължаваме да даваме военна помощ на Украйна и смятаме, че фокусът трябва да бъде по-силен върху дипломатическите усилия. От друга страна не можем да абдикираме от помощ за Украйна, защото там имаме най-голямата историческа общност и за България е важно тя да бъде обезпечена. Това каза днес министърът на външните работи Велислава Петрова пред български журналисти в Брюксел преди началото на заседанието на своите колеги.

"В Европа вече има архитектура за сигурност по линия на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) и НАТО.

Русия и сега участва в ОССЕ, отбеляза тя. По нейните думи въпросът е дали има готовност за намиране на общи решения, или конфликтът ще остане водещ подход", допълни Петрова.

Според нея руската страна не следва да определя формата на европейската делегация в преговорите за Украйна, а трябва да се ангажира с процеса с европейските партньори.

Преговорите за Украйна трябва да продължат и Европа трябва да участва активно, защото дава най-много помощ на украинската страна - финансова и военна, посочи Петрова. Тя настоя, че Европа трябва със сигурност да има място на масата на преговорите.

Очаквах, че ще използваме по-оптимално институциите, които вече имаме - председателят на Европейския съвет би трябвало да ни представлява (в подобни преговори), посочи външният министър.

След като лидерите са стигнали до решение осем представители да ни представляват - така да бъде. Ще призова да имаме ясна представа с какъв мандат отиват те на тези преговори, добави тя.

Петрова уточни, че България е поискала промени в санкционните списъци срещу Русия, които се очаква да бъдат утвърдени днес, със същия мотив, с който и Франция е отправила подобно искане.

Тя отбеляза, че нашата страна е поискала отпадането от списъците на две банки, собственост на български дружества, които не работят с финансови средства на хора, включени в санкционните списъци.

По нейните думи тези банки нямат възможност да изнесат своята инвестиция от Русия заради условията там. Според нея, ако тези банки бъдат санкционирани, ще станат владение на руската държава и ще загубят своите активи.

Това ще бъде контрапродуктивно, защото вместо да има щети и ограничения за руската страна, ще бъде приход, коментира Петрова. Тя посочи, че става дума за Първа инвестиционна банка, която няма общо с банката в България, и Инвестиционна корпоративна банка. Това са две банки с мажоритарна българска собственост, каза Петрова.