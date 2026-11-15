Мощни удари с дронове по Русия. Гори нефтохимически гигант

Мащабна атака с безпилотни апарати нанесе удари по промишлени и енергийни обекти в различни части на Русия през нощта срещу неделя. Огромен пожар избухна в района на един от най-големите руски нефтохимически комплекси в Татарстан, а в Таганрог две електрически подстанции бяха повредени и движението на влаковете беше прекъснато. При атаките в Ростовска област загина главен инженер на подстанция, има и ранени. Властите в Нижнекамск обявиха временно спиране на топлата вода, става ясно от руски официални съобщения и информация от мониторингови канали.

Пламъци обхванаха нефтохимическия комплекс в Татарстан

Една от основните цели на нощната атака е промишлената зона на Нижнекамск, където се намира заводът „Нижнекамскнефтехим“. Предприятието е част от руския концерн „Сибур“ и е сред големите производители на синтетичен каучук и нефтохимически продукти в света.

Кадри, разпространени в социалните мрежи, показват голям пожар в района на индустриалните съоръжения. Руският независим информационен канал ASTRA и украинският мониторингов канал Exilenova+ публикуваха геолокации на изображенията, които свързват огъня с нефтохимическия комплекс. Засега няма официално потвърждение за точния мащаб на щетите върху производството.

Кметът на Нижнекамск Радмир Беляев потвърди, че промишлени обекти са пострадали при масирана атака с дронове. Повредена е и жилищна сграда, има ранени, а обитателите са евакуирани. За тях са организирани пунктове за временно настаняване.

Последиците засегнаха и битовото водоснабдяване. Енергийната компания „Татенерго“ временно преустанови подаването на топла вода до 20:00 часа местно време, за да гарантира безопасната работа на отоплителната система. Информацията беше потвърдена и от руската агенция Интерфакс.

Две подстанции ударени в Таганрог, загина главен инженер

Сериозни поражения са регистрирани и в Ростовска област. Губернаторът Юрий Слюсар съобщи, че при атаката срещу Таганрог е загинал главният инженер на една от електрическите подстанции. Още четирима души - трима мъже и една жена - са пострадали при падането на отломки от безпилотни апарати върху автомобили на път и в района на бензиностанция.

Най-тежките проблеми са свързани с електрозахранването. Повредена е подстанция, която обслужва железопътната инфраструктура, като са изключени електропроводи между гарите Таганрог-Пасажирски и Михайловка. Това наложи спиране на движението на влаковете по засегнатия участък.

Друга подстанция в квартал „Шубин“ също е ударена, като там е възникнал пожар. Аварийните служби работят по отстраняването на последствията.

Щети има и по автомобилната инфраструктура. В Неклиновски район е повреден мост над железопътните линии на път Р-280, което е довело до ограничаване на движението. По информация на местните власти са засегнати и автомобили в района.

Москва обяви стотици свалени дронове

Руското министерство на отбраната съобщи, че системите за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили общо 533 украински безпилотни апарата в периода от вечерта на 14 ноември до сутринта на 15 ноември. Според ведомството атаките са засегнали въздушното пространство над 13 руски региона и анексирания Крим.

Само в Ростовска област губернаторът Юрий Слюсар съобщава за около 50 свалени дрона над Таганрог, Ростов на Дон и седем района на областта.

Руското издание „Росбалт“ съобщава и за временни ограничения на работата на редица летища заради опасността от безпилотни апарати. Засегнати са въздушни връзки в различни части на страната, включително в районите на Волгоград, Казан, Самара и Сочи.

Руски удари по Запорожие, сред ранените има дете

На фона на атаките срещу руска територия през нощта продължиха и руските удари по украински градове. В Запорожие бяха регистрирани 12 нападения, при които пострадаха шестима души, включително двегодишно дете.

Изпълняващият длъжността ръководител на Запорожката областна военна администрация Михайло Семикин съобщи, че сред ранените са три жени на 40, 78 и 79 години и двама мъже на 19 и 39 години. Повредени са жилищни сгради и паркирани автомобили, а на едно от местата е възникнал пожар.

Информацията за пораженията в Русия е потвърдена частично от местните власти, докато конкретните данни за поразените производствени мощности продължават да се изясняват.