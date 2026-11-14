Изтеглят закона за личните асистенти, променят правилата за пенсионерите

Предложението за промени в Закона за личните асистенти ще бъде изтеглено, но пенсионерите, които работят като лични асистенти, вече няма да бъдат на трудови договори. Това обяви представителят на „Прогресивна България“ Антон Кутев в ефира на „Събуди се“.

По думите му основният проблем е свързан с рязкото увеличаване на броя на личните асистенти през последните години. Когато законът е бил приет, те са били около 7000-8000 души, докато в момента достигат 85 000. Това автоматично увеличава разходите за държавния бюджет и създава затруднения при осигуряването на необходимите средства.

„От времето, когато приехме този закон, ставаше дума за 7-8 хиляди асистенти. В момента те са 85 хиляди и автоматичното нарастване там води до това, че хазната няма възможност да обслужва това нарастване на разхода“, обясни Кутев.

Той коментира и предстоящия бюджет, като подчерта, че основната задача е да бъдат ограничени свръхдефицитът и увеличаването на държавния дълг, без това да става за сметка на социалната политика.

„Категорично твърдя, че в този бюджет няма намаляване на социални разходи“, заяви представителят на управляващите. Според него целта е наличните средства да бъдат преразпределени така, че да носят максимална полза за обществото.

Повече пари за култура и „Евровизия“

Кутев съобщи, че средствата за култура през тази година ще бъдат увеличени. След разговори с финансовия министър той очаква допълнителният ресурс да достигне около 30 млн. лева.

„Аз ви гарантирам, че парите за култура няма да намалеят нито през следващата, нито през по-следващата година. Ще направим всичко възможно да успеем да не намалява и процентът“, заяви той.

По думите му около 50 млн. лева ще бъдат насочени към организацията на „Евровизия“ догодина. Макар средствата да не се отчитат счетоводно директно в перата за култура, на практика те ще бъдат инвестирани в сектора.

В интервюто Кутев засегна и начина, по който се подготвя държавният бюджет. Той постави въпроса за ограничената информация около процеса и заяви, че депутатите от управляващото мнозинство често научават подробности от представители на опозицията.

„Не знам защо Министерството на финансите държи толкова на тази конфиденциалност. Тя е такава, че ние депутатите от управлението разбираме от депутатите от опозицията“, коментира Кутев.