Политика

Изтеглят закона за личните асистенти, променят правилата за пенсионерите

85 000 души вече работят като асистенти, бюджетът ще пази социалните разходи, увери Антон Кутев

Изтеглят закона за личните асистенти, променят правилата за пенсионерите
Снимка: Нова телевизия
14 ное 26 | 11:55
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Фатме Мустафова

Предложението за промени в Закона за личните асистенти ще бъде изтеглено, но пенсионерите, които работят като лични асистенти, вече няма да бъдат на трудови договори. Това обяви представителят на „Прогресивна България“ Антон Кутев в ефира на „Събуди се“.

По думите му основният проблем е свързан с рязкото увеличаване на броя на личните асистенти през последните години. Когато законът е бил приет, те са били около 7000-8000 души, докато в момента достигат 85 000. Това автоматично увеличава разходите за държавния бюджет и създава затруднения при осигуряването на необходимите средства.

„От времето, когато приехме този закон, ставаше дума за 7-8 хиляди асистенти. В момента те са 85 хиляди и автоматичното нарастване там води до това, че хазната няма възможност да обслужва това нарастване на разхода“, обясни Кутев.

Той коментира и предстоящия бюджет, като подчерта, че основната задача е да бъдат ограничени свръхдефицитът и увеличаването на държавния дълг, без това да става за сметка на социалната политика.

„Категорично твърдя, че в този бюджет няма намаляване на социални разходи“, заяви представителят на управляващите. Според него целта е наличните средства да бъдат преразпределени така, че да носят максимална полза за обществото.

Повече пари за култура и „Евровизия“

Кутев съобщи, че средствата за култура през тази година ще бъдат увеличени. След разговори с финансовия министър той очаква допълнителният ресурс да достигне около 30 млн. лева.

„Аз ви гарантирам, че парите за култура няма да намалеят нито през следващата, нито през по-следващата година. Ще направим всичко възможно да успеем да не намалява и процентът“, заяви той.

По думите му около 50 млн. лева ще бъдат насочени към организацията на „Евровизия“ догодина. Макар средствата да не се отчитат счетоводно директно в перата за култура, на практика те ще бъдат инвестирани в сектора.

В интервюто Кутев засегна и начина, по който се подготвя държавният бюджет. Той постави въпроса за ограничената информация около процеса и заяви, че депутатите от управляващото мнозинство често научават подробности от представители на опозицията.

„Не знам защо Министерството на финансите държи толкова на тази конфиденциалност. Тя е такава, че ние депутатите от управлението разбираме от депутатите от опозицията“, коментира Кутев.

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Автор Фатме Мустафова

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