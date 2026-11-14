Световна рейтингова агенция с нова оценка за България. Важни числа

Международната рейтингова агенция S&P Global Ratings преразгледа перспективата пред дългосрочния кредитен рейтинг на България до стабилна. Същевременно агенцията потвърди дългосрочния и краткосрочния рейтинг на страната в чуждестранна и местна валута на ниво BBB+/A-2. Решението отразява както стабилните баланси на публичния и частния сектор, така и нарастващите предизвикателства пред държавните финанси и външната търговия. Агенцията очаква постепенно подобрение на бюджетните показатели през следващите години.

Бюджетният дефицит достига 5,1%

Основната причина за преразглеждането на перспективата е влошаването на показателите в бюджетния и външния сектор. S&P Global Ratings повиши прогнозата си за бюджетния дефицит на България през 2026 г. до 5,1% от брутния вътрешен продукт. Очакванията са през следващите години той постепенно да намалява и да достигне 3% през 2029 г.

Агенцията отчита и по-голям от очакваното дефицит по текущата сметка. Причините са по-слабият износ и силното вътрешно търсене, което увеличава вноса. Тези процеси създават допълнителни предизвикателства пред външния баланс на страната.

Въпреки това потвърждаването на кредитния рейтинг BBB+/A-2 отразява стабилното състояние на балансите в публичния и частния сектор. Анализаторите очакват предприетите мерки постепенно да охладят икономическата активност и да помогнат за ограничаване на натрупаните дисбаланси.

Заплатите растат с близо 12%, жилищата поскъпват

S&P Global Ratings обръща специално внимание на развитието на пазара на труда и кредитирането. Ограниченото предлагане на работна сила продължава да стимулира значителното увеличение на възнагражденията. През първите шест месеца на 2026 г. номиналният ръст на заплатите в частния сектор достига 11,7%, като подобни темпове се запазват от 2023 г. насам.

Висок остава и растежът на кредитите за домакинствата, който достига 21%. Основната част от новото финансиране е насочена към ипотечни заеми. Това допринася за продължаващото поскъпване на недвижимите имоти, чиито цени са се увеличили с 15,5% за периода до юни 2026 г.

Какво очаква S&P за икономиката

Рейтинговата агенция прогнозира икономически растеж от 2,8% през 2026 г. Основните двигатели ще бъдат силното потребление и увеличаването на инвестициите, финансирани със средства от европейските фондове.

За периода 2027-2029 г. S&P Global Ratings очаква среден годишен реален растеж на БВП от 2,6%. Според анализаторите икономиката ще продължи да се разширява, макар и с малко по-умерени темпове.

Агенцията посочва и условията за бъдеща промяна на рейтинга. Повишение е възможно при трайно намаляване на външните дисбаланси, особено ако дефицитът по текущата сметка се установи на устойчиво по-ниско ниво. Понижение може да последва, ако процесът на бюджетна консолидация не напредва според очакванията.