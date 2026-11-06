Черна борсова сесия в САЩ. Новата власт уплаши инвеститорите

Технологичният индекс Nasdaq регистрира в четвъртък най-тежкия си дневен спад от април 2025 г., а компаниите в сектора загубиха трилиони долари от пазарната си стойност, съобщи Ройтерс. Причината са опасенията на инвеститорите, че победата на Демократическата партия на междинните избори в САЩ ще доведе до по-строг контрол върху изкуствения интелект.

Особено силни са притесненията за бъдещето на огромните центрове за данни, необходими за развитието на технологията. Разпродажбите обхванаха и азиатските борси, които започнаха петъчната търговия със сериозни загуби.

Трилиони долари изчезнаха за ден

Композитният индекс Nasdaq се срина с 5,5 процента в четвъртък, като загуби близо 12 процента от стойността си спрямо рекордните равнища, достигнати на 6 октомври. Това беше вторият пореден ден на разпродажби на акции в сектора на изкуствения интелект и петият случай на спад с повече от 500 пункта от средата на октомври.

Още по-тежък удар понесе индексът Nasdaq 100, който се понижи с 6,4 процента. Само за една борсова сесия пазарната му капитализация намаля с колосалните 2,5 трилиона щатски долара.

Анализаторите вече си задават въпроса дали мащабните загуби могат да засегнат предстоящото първично публично предлагане на акции на компанията „Антропик“, очаквано тази есен. Евентуално забавяне на излизането й на борсата може допълнително да засили безпокойството сред инвеститорите.

Страх за бъдещето на изкуствения интелект

Разпродажбите показват, че инвеститорите започват да отчитат все по-сериозната местна съпротива срещу изграждането на центрове за данни. Основните опасения са свързани с огромното натоварване, което тези съоръжения създават за електропреносната мрежа и водоснабдяването.

Победата на демократите на междинните избори засили притесненията, че новите политически условия могат да доведат до ограничения и забавяне на големи инфраструктурни проекти в сектора. Това поставя под въпрос темповете, с които технологичните компании планират да разширяват капацитета си за изкуствен интелект.

Тежки загуби и на азиатските борси

Борсовият трус в САЩ се пренесе и в Азия още при откриването на петъчната търговия. Особено сериозни загуби отчетоха пазарите, които са силно зависими от технологичните компании и производството на полупроводници.

Южнокорейският индекс KOSPI се срина с 8 процента, а японският Nikkei загуби 6 процента от стойността си. Тайванските пазари също отчетоха спад от 8 процента.

Новият губернатор на Тексас поиска спиране на проектите

Междувременно новоизбраният губернатор на Тексас Джина Инохоса обяви, че щатът трябва да преустанови дейностите, свързани с центровете за данни, докато не бъдат въведени необходимите мерки за защита на местното население.

„Ние ще имаме закони за защита на тексасците и трябва да спрем това, което правим с центровете за данни, докато имаме тези защити“, заяви Инохоса в интервю за Си Ен Ен.

Тексас се утвърди като един от водещите региони в света за изграждане на центрове за данни благодарение на изобилието от енергийни източници, сравнително евтината земя и благоприятните условия за бизнеса. Щатът привлича мащабни инвестиции в инфраструктурата за изкуствен интелект, чието развитие сега е изправено пред перспективата за нови ограничения.