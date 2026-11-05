Петролът се срина! Огромен обрат на световните пазари

Цените на петрола продължават да се сриват на световните пазари, като поевтиняването вече е четвърти пореден ден. Само от началото на седмицата сортът Брент е загубил около 17,3% от стойността си, а американският лек суров петрол е поевтинял с 16,5%. Причината е в променените очаквания на инвеститорите след изборите за Конгреса на САЩ, които според анализатори увеличават вероятността от дипломатическо решение на конфликта с Иран. Същевременно възстановяването на петролните доставки през Ормузкия проток също оказва натиск върху цените, съобщава „Ройтерс“.

Брент падна под 94 долара

В азиатската търговия днес, 5 ноември, фючърсите на сорта Брент, който е основен ориентир за европейския пазар, поевтиняха с 80 цента, или 0,85%, до 93,82 долара за барел.

Американският лек суров петрол WTI загуби 1,20 долара, или 1,36%, и достигна 86,92 долара за барел.

Спадът идва след изключително рязкото поевтиняване в предходната сесия, когато и двата основни сорта загубиха над 8% от стойността си. Така цените достигнаха най-ниските си равнища от 31 август.

От началото на седмицата натрупаното понижение при Брент вече е около 17,3%, а при американския петрол - 16,5%.

Изборите в САЩ промениха очакванията за Иран

Пазарите реагират на резултатите от изборите за Конгреса на САЩ, на които Републиканската партия на президента Доналд Тръмп понесе сериозни загуби.

Според двама източници на „Ройтерс“, близки до правителствени среди в страните от Персийския залив, новото политическо съотношение на силите във Вашингтон може да увеличи стимулите за търсене на споразумение с Иран. Те смятат, че перспективата за Конгрес, контролиран от демократите, би могла да ограничи възможностите за допълнителни мащабни военни действия.

„Пазарите оценяват въздействието на междинните избори върху следващите стъпки на Доналд Тръмп във войната с Иран и отразяват в цените по-голяма вероятност за нейното приключване“, коментира Джун Го, старши петролен анализатор в „Спарта Комодитис“.

Тя обаче предупреди, че предстои период на нестабилност, тъй като дипломатическият път към прекратяване на конфликта остава неясен, а световните стратегически резерви са силно намалели.

Петролът от Персийския залив отново потича

Друг важен фактор за поевтиняването е възстановяването на доставките на суров петрол от Близкия изток.

Според анализатори превозите през Ормузкия проток постепенно се връщат към равнищата отпреди войната. Транспортните разходи обаче продължават да бъдат по-високи заради рисковете в региона.

Американската банка „Джей Пи Морган“ посочва, че възобновяването на доставките от Персийския залив връща световния петролен пазар към ситуация, при която предлагането надвишава търсенето.

По изчисления на банката през септември излишъкът е достигнал 1,1 милиона барела дневно, а през октомври - 1,4 милиона барела. За сравнение, средното превишение през миналата година е било около 1,3 милиона барела дневно.

Има и опасност от нов скок до 125 долара

Въпреки рязкото поевтиняване анализаторите предупреждават, че опасността от ново поскъпване не е отминала.

От „Сити“ посочват, че след изборите Белият дом би могъл да се съсредоточи върху правомощията си във външната политика, включително при евентуално ново изостряне на конфликта с Иран. Новият състав на американския Конгрес ще встъпи в длъжност през януари.

Консултантската компания „Юрейжа груп“ понижи оценката си за вероятността от нови американски удари срещу Иран от 65% на 60%. Същевременно вероятността за постигане на споразумение е намалена от 20% на 10%, а тази за продължаващо противопоставяне е увеличена от 15% на 30%.

Според компанията Иран продължава да отстоява исканията си, а постигането на приемливо и за двете страни споразумение остава трудно.

При нова военна ескалация Брент може отново рязко да поскъпне и да достигне между 110 и 125 долара за барел, прогнозира „Юрейжа груп“.

Петролните резерви остават на опасно ниски равнища

Допълнителен риск за световния пазар са намалелите запаси от петрол в големите държави потребителки.

Мукеш Сахдев, главен изпълнителен директор на енергийната консултантска компания „ЕксАналистс“, посочи, че търговските петролни запаси в основните страни потребителки са близо до най-ниските си равнища за последните 15 години.

Данните на американското Управление за енергийна информация показват, че през миналата седмица в САЩ са намалели запасите от суров петрол, бензин и дестилати. Същевременно търсенето на петролни продукти е достигнало най-високото си равнище от една година.