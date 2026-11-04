Бизнес

Вдигат високотехнологичен завод край голям наш град. Над 250 нови работни места

Новият комплекс ще простира върху 47 000 кв. м и трябва да започне работа през 2027 г.

Вдигат високотехнологичен завод край голям наш град. Над 250 нови работни места
04 ное 26 | 21:07
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Григор Атанасов

Компанията за медицинска апаратура БТЛ (BTL) обяви мащабна инвестиция от близо 40 млн. евро за изграждането на втори високотехнологичен завод край Пловдив. С новата база компанията ще удвои производствения си капацитет и ще разкрие над 250 нови работни места.

Новият комплекс ще простира върху 47 000 кв. м и трябва да започне работа през 2027 г. Проектът предвижда интеграция на изкуствен интелект, индустриална роботизация и умни софтуерни решения, които да оптимизират производствения цикъл.

Пловдив вече подслонява най-големия глобален център за крайни изделия на БТЛ, а новата инвестиция допълнително засилва ролята на региона като ключов индустриален хъб за медицински технологии.

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Автор Григор Атанасов

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