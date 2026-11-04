Вдигат високотехнологичен завод край голям наш град. Над 250 нови работни места

Компанията за медицинска апаратура БТЛ (BTL) обяви мащабна инвестиция от близо 40 млн. евро за изграждането на втори високотехнологичен завод край Пловдив. С новата база компанията ще удвои производствения си капацитет и ще разкрие над 250 нови работни места.

Новият комплекс ще простира върху 47 000 кв. м и трябва да започне работа през 2027 г. Проектът предвижда интеграция на изкуствен интелект, индустриална роботизация и умни софтуерни решения, които да оптимизират производствения цикъл.

Пловдив вече подслонява най-големия глобален център за крайни изделия на БТЛ, а новата инвестиция допълнително засилва ролята на региона като ключов индустриален хъб за медицински технологии.