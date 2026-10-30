Пулев обяви 170 милиона евро за Южна България

Общините в Южна България получават възможност да реализират инфраструктурни проекти с финансов ресурс от 170 милиона евро. Новата програма, отворена по линия на Фонд на фондовете, предвижда близо 120 милиона евро публично финансиране и привличане на още 50 милиона евро частен капитал. Сред допустимите направления са туризмът, културата, енергийната ефективност и различни видове общинска инфраструктура. Това обяви вицепремиерът Александър Пулев при посещението си в Гоце Делчев, където разговаря с кмета Владимир Москов и представители на местния бизнес.

Какви проекти могат да получат финансиране

Новата програма дава възможност на общините да привлекат средства за инвестиции, които трудно биха реализирали само със собствените си бюджети. Особеното е, че проектите могат да бъдат осъществявани и с участието на частни инвеститори.

„За Гоце Делчев и общините в Южна България има реален финансов ресурс по новата програма. Тя е насочена към общински проекти за всякакъв вид инфраструктура - от туризъм и култура до енергийна ефективност. Важно е да подчертая, че това са инструменти за общински проекти, които могат да се реализират и с участието на частен капитал“, посочи Пулев.

Вицепремиерът постави акцент върху публично-частните партньорства като възможност за модернизиране на инфраструктурата и по-ефективно използване на европейското финансиране. Според представената позиция ясните правила, прозрачните процедури и отчетността трябва да гарантират защитата на обществения интерес при изпълнението на проектите.

По-малко администрация и повече дигитализация

По време на срещата с представителите на бизнеса в Гоце Делчев беше обсъден и друг въпрос - административните процедури, които затрудняват работата на малките и средните предприятия.

„Има необходимост от по-добра бизнес среда, по-малко администрация, по-кратки срокове и повече дигитализация. Затова разговаряме директно с бизнеса и компаниите“, подчерта Пулев.

Той припомни, че облекчаването на регулациите и намаляването на административната тежест са сред поетите ангажименти към гражданите и предприятията. Разговорите с местния бизнес бяха насочени към конкретни мерки за ускоряване на процедурите и създаване на по-добри условия за инвестиции.

Гоце Делчев търси нови инвестиции

На срещата с кмета Владимир Москов бяха разгледани инфраструктурните приоритети на общината и възможностите за използване на европейските финансови инструменти. Сред основните теми бяха модернизацията на инфраструктурата и привличането на инвестиции с дългосрочен икономически ефект.

„Нашата задача е да активираме работещи инструменти, които да достигат до бизнеса и общините. Искаме европейските средства да се превръщат в реални инвестиции, модерна инфраструктура, по-конкурентни предприятия и повече работни места“, допълни Александър Пулев.

Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията ще продължи съвместната работа с местните власти и бизнеса за определяне на конкретните потребности на регионите и насочване на финансовите инструменти към проекти с измерими резултати.