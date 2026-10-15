България с амбициозен икономически ход във Вашингтон. Пулев посочи големите възможности

България предлага нов модел на икономическо и отбранително партньорство със САЩ - вместо да бъде само купувач на американско оборудване, страната ни да се превърне в производител на високотехнологични системи и участник в международните индустриални вериги. Тази амбиция представи вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев пред представители на американския бизнес и отбранителния сектор във Вашингтон.

Той постави акцент върху съвместните предприятия, трансфера на технологии и привличането на инвестиции, които да създават висококвалифицирани работни места в България. Посланието му беше категорично: „Нека преминем от закупуване на оборудване към съвместно производство и развитие. От отделни договори към дългосрочни партньорства“.

Нова роля за България в отбранителната индустрия

Александър Пулев откри форум, посветен на стратегическото значение на Черноморския регион и югоизточния фланг на НАТО. Събитието се проведе в рамките на годишното изложение на Асоциацията на армията на САЩ (AUSA) и беше организирано от Американската търговска камара.

Пред участниците вицепремиерът представи България като държава с традиции в отбранителното производство, квалифицирани специалисти и възможности за развитие на нови технологични мощности.

„Разполагаме със стратегическо географско положение, развита индустрия, талантливи инженери и политическа воля да бъдем активен партньор в изграждането на технологиите и способностите на бъдещето“, заяви Пулев.

Той подчерта, че българската индустрия има капацитет за производство на боеприпаси, оръжия, ракети и оптични системи. Към тези традиционни направления вече се добавят перспективите пред безпилотните технологии, киберсигурността, космическата индустрия и изкуствения интелект.

Според Пулев голямата възможност е американските технологии и капитали да бъдат съчетани с българските производствени мощности и инженерни кадри.

F-16 и „Страйкър“ могат да отворят вратата за нови производства

Вицепремиерът посочи програмите за изтребителите F-16 и бойните машини „Страйкър“ като отправна точка за по-широко индустриално сътрудничество.

„Искаме да съчетаем българския инженерно-технически капацитет с американските технологии и инвестиции. Програмите ни за F-16 и Stryker осигуряват стабилна основа. Следващата стъпка е съвместното производство, укрепването на веригите за доставки и изграждането на регионални центрове за техническа поддръжка“, подчерта Пулев.

Подобен подход би позволил на българските предприятия да се включат по-активно в производството и поддръжката на отбранителна техника, вместо участието им да се ограничава до отделни доставки и услуги.

Това има и важно икономическо измерение. Съвместното производство предполага не само чуждестранни инвестиции, но и натрупване на технологичен опит, развитие на местните предприятия и създаване на работни места за висококвалифицирани специалисти.

Засега става дума за представени предложения и възможности за партньорство, които предстои да бъдат превърнати в конкретни инвестиционни договори.

Коридор №8 и газовата връзка променят стратегическата карта

Пулев открои и друго предимство на България - географското й положение между Европа, Черно море и Азия.

По думите му страната ни има възможност да се утвърди като важен транспортен, логистичен и енергиен център. Развитието на Транскаспийския коридор открива перспективи пред българските пристанища, а през граничния пункт с Турция преминават около един милион камиона годишно.

Особено значение имат два големи инфраструктурни проекта.

Първият е транспортният Коридор №8, който трябва да свърже Адриатическо и Черно море и да подобри транспортните връзки на Балканите. Освен за търговията той е важен и за военната мобилност на НАТО.

Вторият е Вертикалният газов коридор, предназначен да осигури по-добра свързаност между газовите системи в региона и допълнителни възможности за диверсификация на енергийните доставки.

„Тези проекти са много повече от инфраструктура“, посочи вицепремиерът, подчертавайки връзката им с икономическата сигурност и устойчивостта на източния фланг на Алианса.

България влиза в ново партньорство за изкуствения интелект

Сред акцентите на посещението беше и подписаната във Вашингтон съвместна декларация за сътрудничество между България и САЩ в областта на изкуствения интелект.

Според представената информация страната ни става 55-ата държава, присъединила се към международната инициатива на САЩ.

Пулев обясни, че правителството иска да използва новата рамка за привличане на инвестиции, развитие на научните изследвания и изграждане на надеждни вериги за доставки на високотехнологични продукти.

Българските технологични компании и научноизследователският капацитет на страната дават добра основа за това сътрудничество. Амбицията е участието в инициативата да има конкретни икономически резултати, а не да остане единствено политическа декларация.

Разговори с Белия дом за американски инвестиции

Посещението на Александър Пулев във Вашингтон включваше и срещи с представители на Националния икономически съвет към Белия дом и със заместник-търговския представител на САЩ Дейвид Бисби.

В центъра на разговорите бяха възможностите за разширяване на двустранните инвестиции, създаване на съвместни производства и включване на български предприятия в международните вериги за доставки.