САЩ може да помогне с дронове и камери за българските затвори
Правосъдният министър Николай Найденов и шарже д'афер Мартин Макдауъл обсъдиха техника, обучения и защита на свидетели
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Правосъдният министър Николай Найденов и шарже д'афер Мартин Макдауъл обсъдиха техника, обучения и защита на свидетели
Легендата на българския футбол става лице на Volkswagen у нас, а германската връзка в кариерата му получава ново продължение
Първата визита на външния министър в Киев от началото на руската инвазия постави отбраната сред водещите теми
В края на срещата Галина Стоянова и Ян Индрих си размениха символични подаръци като знак на уважение и добронамереност
Зам.-министър Катерина Граматикова се срещна с полската си колежка Магдалена Собковияк
Вицепремиерът представи страната ни като приоритетна инвестиционна дестинация за индустрия, енергетика, инфраструктура, AI и отбрана
Според него България може да разшири партньорството с Анкара не само в газа, но и в електроенергията
Нагласите след Брекзит се променят бавно, а контролът върху имиграцията остава най-силната спирачка
София и Анкара поставиха акцент върху железниците, ферибота Бургас-Истанбул, енергийната диверсификация и отбранителното партньорство
Срещата с Хакан Фидан постави акцент върху Черно море, енергетиката, транспорта, инвестициите и новите технологии
Турският външен министър Хакан Фидан обяви готовност за разширяване на газовите връзки с България
В телефонен разговор Мая Санду поиска повече културни инициативи, а София настоя за инвестиции в Тараклийския район
Български и британски представители наблюдаваха проверка със специално оборудване, дарено на Агенция „Митници“
Страната ни продължава последователно да увеличава разходите за отбрана
Йотова и Алиев обсъдиха още по-мащабно партньорство в газа, зелената енергия и високите технологии
Германският канцлер призна разногласия за Близкия изток, но настоява за сътрудничество с Вашингтон
Двете страни са единодушни, че в сектора е необходима по-голяма прозрачност
Полиаморията е новата норма в геополитиката
Срещите очертаха нуждата от по-тясно партньорство и обмен на опит
Андрей Гюров се срещна с посланика на Република Турция Мехмет Сеит Уянък в МС