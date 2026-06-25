Пулев в Гданск: България отваря широко вратата за полски инвестиции

България е отворена за полски инвестиции и разглежда Полша като един от приоритетните си икономически партньори. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев на среща с представители на Гданския бизнес клуб. Той е в Полша като ръководител на българската делегация в рамките на Международната конференция за възстановяването на Украйна „Ukraine Recovery Conference 2026“, която се провежда на 25 и 26 юни.

Пред полския бизнес Пулев представи България като държава, която поставя инвестициите сред националните си приоритети и търси по-дълбоко индустриално сътрудничество с Варшава.

Полша като приоритетен партньор

„България е отворена за полски инвестиции. Ние издигаме инвестициите като национален приоритет и Полша е една от държавите, които разглеждаме като приоритетни партньори“, заяви Пулев. Вицепремиерът посочи като предимство стратегическото местоположение на България, което свързва Европа, Азия и Африка. Той изтъкна и преминаващите през страната критични енергийни, транспортни и дигитални коридори.

„Искаме да засилим диалога за индустриално сътрудничество между нашите две братски държави“, добави Пулев.

Рекорден стокообмен и полски капитал

Според Пулев вече има силен фундамент за по-дълбоко икономическо партньорство. Стокообменът между България и Полша достига рекордни нива от 3,2 млрд. евро, а преките полски инвестиции в българската икономика надхвърлят 650 млн. евро.

Вицепремиерът поздрави домакините за постигнатия резултат от 1 трлн. щатски долара брутен вътрешен продукт. Той отбеляза, че в периода на прехода Полша е постигнала ръст от 722%. „България има амбицията да следва модела на полската икономика“, подчерта Пулев.

Новото лице на българската икономика

Министърът заяви, че страната ни се стреми да покаже ново лице на държавността и икономиката. „И ние се борим да покажем едно ново лице на българската държавност и българската икономика. Перспективите пред българската икономика не са изглеждали по-добре през последните години“, каза Пулев.

По думите му България е излязла от спиралата от избори, а желанието за по-силен индустриален диалог вече е подкрепено от парламентарно мнозинство и изпълнителна власт със силни амбиции и реформаторско мислене.

Закон за публично-частните партньорства

Пулев обяви, че в България се подготвя нов проектозакон за публично-частното партньорство, който трябва да даде повече сигурност на инвеститорите. „Предстои цялостна и всеобхватна програма за модернизация в сферата на енергетиката“, посочи той.

Вицепремиерът очерта ключови бъдещи инвестиции в нови ядрени мощности, както и в съпътстващи базови и балансиращи мощности, свързани с нуждите на потребителите и бизнеса. Той постави акцент и върху транспортната свързаност, пристанищната и летищната инфраструктура, които ще бъдат развивани чрез публично-частни партньорства.

България на картата на изкуствения интелект

Вицепремиерът заяви, че България вече има място на европейската карта на изкуствения интелект. „България вече е на картата на изкуствения интелект в Европа. България бе избрана за една от шестте пилотни държави в ЕС, в които да се инвестират средства от ЕС за засилване на AI инфраструктурата“, каза Пулев.

По думите му страната ни е част от Петата индустриална революция, свързана с изкуствения интелект, суперкомпютрите и дейта центровете. Това беше представено като аргумент, че България търси не само традиционни производства, а и инвестиции в сектори с висока добавена стойност.

Отбраната като индустриален приоритет

Пулев отдели специално място и на отбранителната индустрия. По думите му секторът е критичен за националния суверенитет и за цялата система на сигурност в Европа. „На срещите, проведени през последните дни с премиера Радев, изпратихме това ясно послание и към канцлера Мерц, към президента Макрон и към председателя на Европейската комисия: България е про-НАТО, България е про-Европейския съюз“, заяви той.

Вицепремиерът подчерта, че България има модерна отбранителна индустрия със сериозни традиции и върви към ускорено развитие. „Преминаваме към производства по натовски стандарти, към инвестиции в нови индустрии, включително дронове“, каза Пулев. Той призова полския бизнес да се възползва от присъствието на български иновативни компании от този сегмент на срещата в Гданск.

Общи ценности и бъдещо сътрудничество

Вицепремиерът посочи, че България и Полша имат много допирни точки - общи ценности, славянски корени, сходни езици и перспективи за взаимноизгодно индустриално сътрудничество. Според него потенциалът между двете държави ще се разгръща през следващите години.

В срещата с представителите на бизнеса участваха още посланикът на България в Полша Маргарита Ганева, министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев, заместник-министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Михаела Карадимова, заместник-министърът на транспорта и съобщенията Христина Велинова, заместник-министърът на енергетиката Кирил Темелков и изпълнителният директор на БЕХ Андрей Живков.

Българската делегация в Гданск

По време на визитата българските представители проведоха редица двустранни срещи. В разговорите участваха и представители на българското посолство във Варшава, както и Йордан Драганчев, СТИВ Полша.

Посланието на Пулев към полския бизнес беше ясно - България търси капитал, партньорства и индустриално сътрудничество в области, които ще бъдат ключови за следващата фаза на икономически растеж. Срещата в Гданск постави акцент върху инвестициите, инфраструктурата, енергетиката, новите технологии и отбраната като сектори, в които София и Варшава могат да развият по-силна връзка

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