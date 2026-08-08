Легендарен завод за влакове става индустриален лъв. Златни инвестиции в най-аристократичния ни град

Златни инвестиции в най-аристократичния наш град, който от 19 век е известен като малката Виена на Дунав. Русе преживява най-големия индустриален подем за последното десетилетие. Градът, който винаги е бил мост между Европа и България, днес се превръща в нов индустриален център - с мащабни инвестиции, модерни зони и възраждане на легендарни терени, които десетилетия наред са били символ на индустриална и инженерна мощ.

Възраждането на индустриалния лъв на Северна България

На територията на бившия Локомотивен и вагонен завод - място, което поколения русенци наричаха просто ЛВЗ, се изгражда най-амбициозният индустриален проект в Северна България. Теренът, където някога се раждаха локомотиви и вагони, днес се превръща в модерен индустриален и технологичен парк, изцяло обновен и подготвен за високотехнологични производства.

Инвестициите са впечатляващи: над 50 милиона евро, от които 17 милиона евро са вложени само в инфраструктура. Изпълнени са 12 големи инфраструктурни проекта - нови пътища, канализация, довеждащи мрежи, модерни комуникации, вътрешни връзки, осветление, газификация.

Това не е просто индустриална зона. Това е новият индустриален лъв на Северна България, проект, който събира държавата, общината и частния бизнес в обща стратегия за реиндустриализация на региона. Паркът вече привлича инвеститори, а първите производствени бази са в строеж.

Holiday Park - новият търговски мегапроект на Русе

Паралелно с индустриалния растеж, Русе изгражда и един от най-големите ритейл паркове в страната – Holiday Park Русе. Проектът се реализира от „Видеолукс Холдинг“ и ще промени търговската карта на града.

Комплексът на бул. „Липник“ 73 включва над 20 магазина и заведения – Billa, Decathlon, Pepco, Ciela, Subra и други големи брандове. Това е новият търговски център на източната част на Русе, който ще създаде силен икономически поток и нови работни места.

Нов ритейл парк в "Дружба" 3 - модерна градска зона

Русе получи и второ инвестиционно намерение за изграждане на модерен търговски парк в квартал "Дружба“ 3. Проектът е върху площ от 6825 кв. м и включва супермаркет, дрогерия, аптека, оптика, модни магазини, заведения и детски център.

Очакват се 60–80 нови работни места, а зоната ще бъде озеленена и благоустроена. Това е част от новата градска политика за модерни търговски пространства, които да отговорят на растящото население и икономическа активност.

Аристократичният град, който се събужда индустриално

Русе винаги е бил град с европейска архитектура, културна памет и аристократичен дух. Днес към тази идентичност се добавя нов пласт - индустриална мощ, която връща града на икономическата карта на България.

Съвкупността от проекти - индустриалният парк ЛВЗ, Holiday Park, новият ритейл парк в "Дружба“, създава икономически ефект, който се усеща в целия регион.

Русе се превръща в център за производство, логистика, търговия и инвестиции. Градът привлича нови компании, нови работни места, нови хора. Това е златният момент на Русе - момент, в който индустрията и модерността се срещат с историята и духа на един аристократичен град.