Трус в световната търговия. Тайфунът „Долфин“ блокира Китай

Чудовищният тайфун „Долфин“, който носи ветрове със скорост до 216 км/ч, проливни дъждове и вълни с височина до 8 метра, вече помля южните японски острови и се насочва право към икономическото сърце на Китай.

Източна Азия се подготвя за едни от най-тежките нощи в историята си, докато стихията навлиза в най-гъсто населените индустриални зони на планетата.

Властите в Пекин и Токио обявиха извънредно положение, като общият брой на евакуираните и засегнатите от блокади граждани надхвърли един милион души, а глобалната икономика вече очаква нов логистичен кошмар.

„Долфин“ парализира ключови производствени и индустриални хъбове в Източна Азия.

Пълното спиране на работата в ключови заводи на корабни и автомобилни гиганти като Toyota в Япония, съчетано с пълното блокиране на най-голямото контейнерно пристанище в света край Шанхай, заплашва да предизвика верижна реакция, която ще забави доставките на стоки и компоненти чак до европейските пазари.

Toyota спря

„Долфин“ удари с цялата си ярост японската Окинава и островите Амами в Кагошима. Над 50 000 сгради останаха напълно без ток, има ранени, а бурните ветрове буквално отнесоха покриви и преобръщаха автомобили.

Повече от 500 полета бяха отменени, а автомобилният гигант Toyota спря работа в девет от местните си заводи.

Ситуацията е критична на остров Кюшу, където тайфунът връхлетя броени дни след силното земетресение с магнитуд 7.1.

Хиляди хора, които все още живеят в палаткови лагери и временни центрове, се оказаха под заплаха от масивни свлачища и наводнения.

Истинската опасност обаче предстои в неделя вечер и понеделник сутрин, когато се очаква окото на тайфуна да достигне сушата в Източен Китай – между Шанхай, провинция Джъдзян и Фудзиен.

Китайските власти обявиха втората най-висока степен на опасност -оранжев код, като предприеха безпрецедентни мерки.

Транспортен колапс

Най-голямото контейнерно пристанище в света – Янгшан край Шанхай, бе напълно изпразнено от кораби.

Спрени са над 160 фериботни линии, затворени са летища (включително международното летище в Нингбо), а влаковете в делтата на река Яндзъ са спрени.

Синоптиците предупреждават, че в някои райони ще паднат над 600 литра дъжд на квадратен метър – количество, което неизбежно ще доведе до преливане на реки и потопяване на цели градове.

Над един милион души в ниските крайбрежни зони и рибарските селища са принудително евакуирани навътре в сушата.

Дипломатически искри

Пекин нареди на всички кораби в Тайванския проток да спазват китайските инструкции за трафик заради бурята, което предизвика гневна реакция от Тайпе и Вашингтон, които определиха изискванията като абсурдни и опит за контрол над международни води.

Докато Тайван отмени десетки международни полети и се подготвя за дъждовете, влиянието на тайфуна се усети чак в Южна Корея, където въздушните маси от бурята засилиха невиждана гореща вълна, отнела живота на поне 21 души в Сеул.