Край на евтиния внос от Китай

Онлайн пазаруването на евтини стоки извън пределите на Европейския съюз е напът да се промени драстично. От 1 юли влиза в сила нов европейски регламент, който слага край на досегашния безмитен внос на дребни колети от държави извън общността. Мярката въвежда фиксирано вносно мито от 3 евро за абсолютно всяка пратка, чиято обща стойност не надвишава 150 евро. Промяната ще засегне пряко милиони потребители, свикнали да пазаруват от големите азиатски платформи за търговия.

Кой плаща сметката и защо липсва прозрачност?

Според новите правила тежестта по декларирането и плащането на налога трябва да се поеме от дигиталните платформи и превозвачите чрез електронната система на ЕС за обслужване на едно гише (IOSS). Агенция „Митници“ потвърждава, че отговорността лежи на първо място върху продавачите и куриерите, които трябва да калкулират тези 3 евро директно в крайната цена на сайта.

Проблемът за купувачите обаче е пълната липса на прозрачност, тъй като платформите масово отказват да дават детайлна разбивка на ценообразуването. Търговските гиганти вероятно просто ще разтворят допълнителния разход в цената на стотиците хиляди артикули, правейки го невидим за крайния потребител.

Капанът на малките сайтове и завареното положение

Сериозен финансов удар грози тези, които пазаруват от по-малки, извън-европейски търговци, нерегистрирани в системата IOSS. В такива случаи, при доставка, купувачът ще дължи не само 3 евро мито и ДДС, но и допълнителни такси за митническо представителство към куриера. От митниците предупреждават, че правилата важат за всички пратки, обработвани след 1 юли, независимо кога са поръчани.

Голямата уловка: „Стокова позиция“, а не пакет

Критичен аспект на регламента е, че 3-те евро се прилагат за всяка отделна стокова позиция в пратката, а не общо за целия пакет. Според анализ, цитиран в източника, това означава, че поръчка с няколко различни артикула ще генерира значително по-високи общи такси. Тази мярка има за цел да защити производителите в ЕС и да спре практиката за изкуствено разделяне на големи поръчки.

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