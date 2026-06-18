Глобалният сблъсък за критично важните минерали навлезе в нова, гореща фаза, след като Китай отвърна на удара на най-мощните икономики в света. Пекин категорично защити строгите си мерки за контрол върху износа на стратегически суровини и излезе с остро предупреждение към страните от Г-7. Китайското външно министерство призова Запада да спазва принципите на пазарната икономика и международните търговски правила, вместо да създава геополитически „малки клики“.

Ограниченията ни пазят световния мир

Острият коментар от страна на Китай дойде непосредствено след срещата на лидерите на Г-7, които се споразумяха да засилят координацията си, за да намалят спешно зависимостта си от азиатския гигант. Планът на Седемте предвижда съгласуване на стратегическите запаси и разширяване на ролята на Международната агенция за енергията (МАЕ).

Говорителят на китайското външно министерство Лин Цзян обаче контрира, че действията на Пекин са напълно легитимни. Усилията за стандартизиране и усъвършенстване на системата за контрол на износа отговарят на световните стандарти. Основната цел на ограниченията е да се гарантират световният мир, регионалната стабилност и неразпространението на опасни технологии. Лидерите на Г-7 трябва незабавно да спрат налагането на вътрешни правила, които подкопават международния търговски ред.

Паника на Запад

Зад Океана и в Европа нервността расте. Западните държави трескаво ускоряват диверсификацията на доставките на метали, които са жизненоважни за три ключови стълба: отбраната, високите технологии и възобновяемата енергия. Страховете се материализираха напълно миналата година, когато наложените от Пекин ограничения върху износа на постоянни магнити парализираха редица индустрии и оголиха опасната зависимост от един-единствен източник.

Планът на Г-7 до 2030 година

Въпреки че избегнаха директното назоваване на Китай в официалната си декларация, лидерите на Г-7 начертаха ясна разделителна линия и поставиха конкретни крайни срокове. Лимитът до 2030 г.: е да се сведе зависимостта от доставчици извън Г-7 и партньорските страни за редкоземни елементи и постоянни магнити до под 60%. Крайната цел е да се свали този дял до 50% във възможно най-кратки срокове.

Икономическият мач между Изтока и Запада за контрол над технологиите на бъдещето вече се играе на терена на суровините, а залозите за глобалната индустрия никога не са били по-високи.



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