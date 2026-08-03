Отиде си голям български художник

На 91-годишна възраст е починал художникът, педагог и общественик Тодор Балев, съобщиха от Художествената галерия в Добрич.

Тодор Балев е роден на 18 февруари 1935 г. в село Хаджилар, Румъния. Завършва Художественото училище в София, а между 1958 и 1962 година е учител в Генерал Тошево. През 1963 г. постъпва на работа като завеждащ отдел и екскурзовод в тогавашната картинна галерия към Историческия музей в Добрич. От галерията припомнят, че той посвещава значителна част от работата си на събирането на първата колекция от картини, с което поставя началото на художествения фонд на институцията, предава БТА.

През 1974 година Балев завършва специалност „Живопис“ в Художествената академия в София в класа на проф. Панайот Панайотов. След дипломирането си работи в „Кинефикация“ като методист по изобразително изкуство към Окръжния съвет за изкуство и култура и като преподавател в Средно училище „Св. Климент Охридски“ в Добрич.

В продължение на три десетилетия ръководи Школата по изобразително изкуство към Младежкия дом в Добрич. Като преподавател подготвя поколения млади художници и насърчава развитието на техния талант. „Школата помогна на много хора и е дала на всеки нещо, което впоследствие се е отразило върху бъдещето му“, е казвал Тодор Балев, цитиран от Художествената галерия.

Той е сред основателите на Групата на художниците в Добрич, член е на Съюза на българските художници и участва в многобройни регионални и национални изложби. Организира и редица самостоятелни експозиции, включително юбилейни изложби в Художествената галерия в Добрич през 1995 и 2015 година.

През септември 2023 година Тодор Балев е удостоен със званието „Почетен гражданин на Добрич“ за своя принос към развитието на изобразителното изкуство и културния живот на града.

„Екипът на Художествена галерия – Добрич изказва искрени съболезнования на семейството и близките на художника. Поклон пред паметта му!“, се казва в съобщението на културната институция.