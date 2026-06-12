Отиде си емблематичен художник

Малко преди да навърши 89 години си отиде един от най-емблематичните съвременни художници. Дейвид Хокни е починал спокойно в дома си в Лондон в четвъртък, съобщи неговият мениджър Ерика Болтън, цитиран от DW, предава NOVA.

Хокни е признат като един от най-значимите творци на 20-и и 21-и век. Той добива световна известност още през 60-те години като ключова фигура в поп арт движението, а по-късно се утвърждава като артист с огромно влияние върху съвременното визуално изкуство.

Роден през 1937 г. в Брадфорд, Великобритания, Хокни е четвъртото от пет деца в семейството си. Още като дете проявява силен интерес към гледната точка и перспективата, често разказвайки, че любимото му място било предната част на горния етаж на двуетажен автобус, откъдето наблюдавал града. „Винаги съм искал да виждам повече“, споделя той по-късно.

Този стремеж към наблюдение и детайл остава водещ в цялото му творчество. През годините Хокни неуморно документира заобикалящия го свят чрез фотографии, скици и живопис, като създава хиляди изображения на ежедневни сцени, приятели, пейзажи и случайни минувачи.

Той е известен и с новаторския си подход към технологиите в изкуството. Работи с факс машини и цветни копирни устройства, а по-късно използва iPhone и iPad като средства за рисуване. През 2018 г. създава витраж за Уестминстърското абатство, проектиран изцяло на таблет. През 2022 г. рисува и портрет на певеца Хари Стайлс, също с дигитални средства.

Хокни остава активен творец до края на живота си, често подчертавайки, че не живее в миналото. „Винаги правя нещо друго“, казва той в интервю през 2022 г.

През живота си Хокни създава около 2000 картини, както и хиляди фотографии и скици. Живее дълги години в САЩ от 60-те, а през 2000 г. се завръща във Великобритания, като разделя времето си между Англия и Калифорния.

Хокни оставя и рекорд в историята на арт пазара – през 2018 г. неговата картина „Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)“ е продадена за 90,3 милиона долара, което тогава е най-високата цена, плащана за произведение на жив жив художник на търг.

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