Любимец на българските младежи се връща на сцената

Венци Венц се завръща към активната музикална кариера след едногодишна творческа пауза. Началото поставя новата му песен „Скандал“, в която изпълнителят съчетава поп и грайм и търси звучене, което според него досега не е правено в българската популярна музика. През времето далеч от прожекторите той не е спрял да създава и вече е подготвил десетки нови песни и видеоклипове. Венци Венц обещава, че през следващите месеци ще бъде много по-активен и „Скандал“ е само първата стъпка от завръщането му.

Една година извън светлината на прожекторите

Творческата пауза дала на Венци Венц възможност да преосмисли посоката си и да натрупа нов материал. Вместо да бърза с отделни издания, той използвал времето, за да подготви по-голям брой песни и да изгради цялостна концепция за следващия период от кариерата си.

Изпълнителят разкри в интервю за Нова телевизия, че разполага с десетки готови композиции и музикални видеоклипове. Те ще бъдат представяни постепенно, като целта му е да поддържа постоянно присъствие, а не да се появи само с един сингъл и отново да се оттегли.

Завръщането му не е просто възстановяване на предишния ритъм. Венци Венц търси ново лице, различна енергия и музика, която да изненада публиката, без да губи разпознаваемия му стил.

„Скандал“ смесва два различни свята

В основата на новата песен стои срещата между мелодичността на поп музиката и по-суровия, ритмичен характер на грайма. Венци Венц определя комбинацията като експеримент, който не е получавал подобно място в масовата българска музика.

Той не се завръща с безопасно повторение на вече позната формула, а с опит да разшири собствените си граници. Заглавието „Скандал“ подсказва желание за силна реакция, а самият проект трябва да даде посока и на останалите подготвени песни.

За изпълнителя новият период е възможност отново да провокира, да смесва жанрове и да не се съобразява с очакването всеки артист да остане в едно и също звучене.

Десетки песни чакат своя момент

Венци Венц не разкри точния график на предстоящите премиери, но обеща активно присъствие през следващите месеци. Подготвените видеоклипове показват, че работата е напреднала значително и новите проекти няма да останат само на ниво идеи.

Изпълнителят влиза в този период с натрупана музика и ясното намерение да върне връзката си с публиката. След година без активни издания той е готов да компенсира отсъствието с поредица от премиери.

„Скандал“ трябва да покаже не само как звучи Венци Венц сега, но и докъде е стигнал след паузата. Песента поставя началото на по-голям творчески цикъл, в който артистът обещава повече музика, повече образи и повече експерименти.

Атаката в Берлин предизвика тежката му реакция

След като разказа за завръщането си, Венци Венц коментира и нападението по време на Прайда в Берлин. Той определи случилото се като дълбоко тъжно и защити правото на всеки човек сам да определя своята идентичност, вяра, любов и начин на изразяване.

„Много е тъжно, че подобно нападение се е случило в Берлин. Хората сме свободни да избираме какви да бъдем - каква религия да имаме, кого да обичаме, каква музика да правим и какво изкуство да ценим“, заяви певецът в ефира на „Събуди се“.

Според него насилието срещу различните е резултат от омраза, която хората първо трябва да разпознаят и премахнат в самите себе си. Венци Венц подчерта, че свободата не може да бъде избирателна и да важи само за онези, които приличат на мнозинството.

Собственият му път към толерантността

Изпълнителят призна, че като дете е бил възпитаван в среда, в която е имало омраза и неразбиране към хората, възприемани като различни. Срещите му с личности извън познатия кръг постепенно променили този начин на мислене.

Личният контакт му показал, че предварителните оценки често се разпадат, когато човек действително опознае онзи, когото дотогава е осъждал или отхвърлял. Именно това превърнало толерантността от абстрактна дума в лична позиция за певеца.

„Винаги съм обичал хората, които не ме харесват. Няма значение дали си мразен, или обичан, важно е да няма безразлични“, каза Венци Венц.