Мерилин Менсън разтърси Hills of Rock: България, обичам те!

"България, обичам те!" Това заяви рок легендата Мерилин Менсън още в началото на разбиващия си хедлайнерски сетлист в откриващия ден на Hills of Rock 2026.

Музикалната икона откри своето шоу с парче от последния си албум за загрявка на многохилядната публика в пълния Гребен канал, след което класиките започнаха една след друга. Мечтите на родните фенове се сбъднаха и Менсън не изпусна нито една от своите емблематични песни - от знаковите му кавъри на Sweet Dreams и Personal Jesus, до вечните хитове The Beautiful People и This is the New Shit.

фотографи: Орлин Николов, Илиян Ружин, Георги Ангелов

Кралят на шока не само няколко пъти поздрави българската публика, но изтъкна, че е най-шумната. Идвайки едва за втори път у нас, голяма част от феновете за първи път видяха своя идол на Hills of Rock 2026, изпявайки всяка песен с цял глас. Перфектният звук, мрачната, но емоционална атмосфера и впечатляващото светлинно шоу направиха гостуването на Менсън незабравимо за всички.