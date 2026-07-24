Също като в София:Джон Бон Джоуви прекъсна концерта си

Феновете на Bon Jovi останаха неприятно изненадани, след като легендарният фронтмен Джон Бон Джоуви беше принуден да прекрати преждевременно концерта си в нюйоркската зала Madison Square Garden.

Изпълнението, което беше част от разпродаденото турне Forever Tour, приключи след около 90 минути, след като певецът се почувствал зле.

Малко преди да напусне сцената, Бон Джоуви успокои публиката, че концертът няма да остане недовършен, пише "People".

„Не изхвърляйте билетите си. Ще измисля нещо. Запазете ги, ще намеря начин да насроча нова дата“, каза рок звездата под бурните аплодисменти на феновете.

След това добави: „Трябва да си дам почивка за една вечер. Чувствам се добре. Ще се видим отново скоро.“

Преди години в София той направи същото и слезе от сцената, но тогава се повяиха и теории на конспирациите, че е злоупотребил с наркотици. Но реалността е друга.

Причината – инфекция на синусите

От екипа на Bon Jovi по-късно съобщиха, че изпълнителят се бори със синусна инфекция, която е наложила концертът да бъде прекратен по-рано.

Представител на групата подчерта, че за музикантите е истинска радост отново да свирят на живо и обеща скоро да бъде обявена информация за новата дата на концерта.

Завръщане след тежка операция

Деветте напълно разпродадени концерта в Madison Square Garden бележат голямото завръщане на Бон Джоуви към концертната сцена след операция на гласните струни.

След края на последното турне през 2022 г. певецът се подлага на сложна хирургична интервенция заради увредена гласна струна.

В интервю през миналата година той призна, че дълго време не е бил сигурен дали изобщо ще може отново да издържи натоварването на големите концерти.

„Напълно съм възстановен. Отне повече време, отколкото очаквах, но операцията беше успешна. Никога не загубихме надежда“, сподели тогава музикантът.

По думите му лекарите установили, че едната му гласна струна постепенно атрофира.

Легенда на рока

Създадена през 1983 г. в Ню Джърси, групата Bon Jovi се превръща в една от най-успешните рок формации в света с хитове като „Livin' on a Prayer“, „You Give Love a Bad Name“, „Wanted Dead or Alive“ и „It's My Life“.

По време на концерта в Ню Йорк към Джон Бон Джоуви на сцената се присъедини и вокалистът на група Train Пат Монахан, с когото изпълниха емблематичната „Livin' on a Prayer“.

Засега не е ясно кога точно ще бъде насрочен новият концерт, но музикантът увери феновете си, че всички закупени билети ще останат валидни.