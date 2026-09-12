Също като в София:Джон Бон Джоуви прекъсна концерта си
Легендарният рок певец слезе от сцената, защото се възстановява от операция на гласните струни
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Легендарният рок певец слезе от сцената, защото се възстановява от операция на гласните струни
Следват нови концерти
Бандата му излезе на сцената без вокалист
Рок звездата живее като нормален човек
Принц Хари посети студиата "Аби роуд"
Рокаджията ще запише благотворителен сингъл за ветераните
Джон Бон Джоуви потвърди, че китаристът на "Бон Джоуви" Ричи Самбора няма да се завърне в групата. Това стана по време на премиера на нов филм, съобща...
Кенсингтън. Принц Уилям, херцог на Кеймбридж, изненада присъстващите на благотворително събитие в двореца Кенсингтън, като участва в трио и пя заедно...
Джон Бон Джоуви уволни китариста си Ричи Самбора заради пари. Макар да са заедно от 30 години, двамата решиха да се разделят нелицеприятно. Китаристът...