Всичко за Джон Бон Джоуви

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Бон Джоуви уволни Самбора

Бон Джоуви уволни Самбора

Джон Бон Джоуви уволни китариста си Ричи Самбора заради пари. Макар да са заедно от 30 години, двамата решиха да се разделят нелицеприятно. Китаристът...

25 август | 18:53
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