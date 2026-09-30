Началникът на отбраната подаде рапорт за оставка

Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов е подал рапорт за освобождаване от длъжността. Информацията беше потвърдена от медийния съветник на министъра на отбраната.

Освобождаването на началника на отбраната трябва да стане официално с указ на президента.

До последните дни адмирал Ефтимов продължаваше да изпълнява активна роля в международните ангажименти на България. На 18 септември той замина за Копенхаген, където участва в годишната конференция на Военния комитет на НАТО. Форумът събра началниците на отбраната на 32-те държави членки на Алианса.

По време на срещата Ефтимов заяви, че в условията на нарастващо стратегическо противопоставяне е необходимо да се поддържа високо ниво на готовност, за да могат ефективно да се изпълняват отбранителните планове на НАТО.

Дни по-рано, по време на международен морски форум във Варна, началникът на отбраната определи Черно море като зона на стратегическо противопоставяне.

През юни 2026 г. адмирал Ефтимов участва и в 19-ата годишна конференция на началниците на отбраната от балканските страни в Солун.