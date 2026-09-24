Ферари в София за стотици хиляди отиде на боклука

Тъмносиньо Ферари изхвърча като торпедо и се заби в мантинелите на столичния булевард „Царица Йоанна“ в кв. „Света Троица“. Ударът е бил толкова свиреп, че някои от предпазните съоръжения са се разлетели като кегли из пътната настилка.

За отрицателно време инцидентът събра на едно място десетки зяпачи, а по-късно към тях се присъединиха и полицаи. За щастие, шофьорът на италианския звяр се е отървал невредим от инцидента, но колата му вероятно става само за скрап.

Често пъти шофьорите на бързи коли се вживяват в ролята на пилоти от Формула 1 и няма сила, която да ги приземи в реалността.