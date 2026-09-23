Властта взе голямо решение за горивата

След почти едногодишна забрана парламентът окончателно реши България отново да може да изнася гориво за Европейския съюз и страни извън него.

Забраната беше въведена миналата есен, когато още не беше ясно дали „Лукойл Нефтохим“ ще получи разрешение от Съединените щати и Великобритания да работи.

Под забрана за износ попаднаха основно дизелът и керосинът, преработвани в бургаската рафинерия. Затова и депутатите спориха дали крайната цена, когато зареждаме дизел на бензиностанцията, ще е по-ниска или по-висока.

„Решението, което взимаме, е пазарно, то няма да има абсолютно никакъв ефект върху цената на дизела и ако има такъв, то ще е в посока надолу“, заяви Слави Василев от „Прогресивна България“.

От Министерството на икономиката обявиха, че има излишък от 50 000 литра дизелово гориво, което може да се продаде зад граница.

„В глобалната икономика такива ограничителни мерки вършат някаква работа за някакъв определен период“, коментира Георги Григоров от „Прогресивна България“.

Ембаргото падна само с подкрепата на „Прогресивна България“.