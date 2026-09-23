Андрей Райчев разби илюзиите на Гюров. Първа прогноза за изборите

На първия тур Илияна Йотова ще получи около 1,1 милиона гласа, Андрей Гюров - около 540 хиляди, прогнозира в навечерието на кандидатпрезидентската кампания в интервю за Dir.bg социологът Андрей Райчев.

"Възраждане" едва ли ще постигне повече, отколкото на парламентарните избори, а половината гласоподаватели на ГЕРБ няма да гласуват, смята Андрей Райчев. Според него, ако Андрей Гюров си мисли, че гласовете на ГЕРБ просто ще се прелеят при него, това е илюзия. "Много зависи от това Бойко Борисов какво ще говори", сочи неговият анализ.

Според Андрей Райчев на тези избори не се води политически разговор. Неговият прочит е такъв: "Защо не се води?! Четири са големите теми на света и на Европа, по които трябва да се води разговор. Този разговор не е ляво-десен разговор. Разговорът е първо, за мира в Русия и Украйна. Вторият, за зелената сделка, която убива индустрията на Европа. Третият е цялата джендър проблематика. И четвъртият е за мигрантите. По кой от тези въпроси г-н Гюров може да се изкаже и да не изпадне в изолация от народа?!"

"Либералите са в тежка отбрана и няма как навсякъде по света либерализмът да губи, а тук, в България, да печели. Просто няма как, още повече, че България не е много либерална страна като нагласа. Българинът е дълбоко консервативен по своите базови ценности", изтъква социологът.