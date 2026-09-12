Йотова обмисля КСНС след новите взривове в оръжейни складове
Президентът поиска службите да оценят зачестилите инциденти на фона на ескалацията в Украйна и Близкия изток
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Президентът поиска службите да оценят зачестилите инциденти на фона на ескалацията в Украйна и Близкия изток
Той даде много интересен съвет как да гледаме на живота
Решението от 2022 г. е взето след предложение на Комисията по помилването и заключение на специална седемчленна медицинска комисия
Днес се отбелязва 147-ата годишнина от създаването на Националната служба за охрана
Лидерът на БСП предупреди срещу изкуственото разделение „Изток-Запад“ и открои държавническата позиция на Илияна Йотова
Социалният антрополог вижда сблъсък между националния и глобалисткия елит и не изключва силна изненада от Петър Волгин
Държавният глава настоя за по-стабилни неделни училища, достатъчно финансиране и повече български учители зад граница
Лидерът на ВМРО поиска конкретни факти за хибридните заплахи и предупреди държавата да не се фиксира единствено върху Русия
Андрей Райчев вижда добро позициониране на президента по въпросите, които вълнуват обществото, а за кампанията на Гюров-Кандев предупреди и за „пълен...
Йотова предложи създаването на индустриална икономическа зона с участие на двете държави
Той очаква част от симпатизантите на партията да останат у дома, а други да подкрепят Илияна Йотова или тандема Гюров-Кандев
По думите му около президента се е събрала обществена подкрепа, каквато не е виждал от втория мандат на Георги Първанов
Социологическите сценарии показват риск от болезнено поражение и оставят електората на Борисов без естествен избор
Структурата излезе с официална позиция
Президентът заяви, че България не бива да се крие зад другите, отхвърли военно участие в Украйна и обеща собствена позиция без „началници в Брюксел“
Той благодари на Илияна Йотова за доверието и заяви, че двамата ще работят за единен институт, който да представя България пред света
Рашидов обяви, че президентът трябва да има биография, Раева видя в Йотова „достоен президент“, а Първанов я определи като държавника, от когото Бълга...
Според него избирателите на партията няма да приемат лесно подкрепа за двойката, около която се събират ПП и ДБ
Партиите губят доверие, личностите излизат напред, а президентският вот все повече става мажоритарна битка
Бъдещият президент трябва да пази страната от чужди конфликти, а не да превръща кампанията в битка между Москва и Киев