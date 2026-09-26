Илияна Йотова в Смолян: Всички заедно можем да постигнем подем за България

„Г-жо Йотова, вярваме, че с жилавите корени на родопчанка ще се справите“, обърнаха се симпатизанти към кандидата за президент.

„Твърдо вярвам, че ние, българите, заедно можем да постигнем подем с усилията на всяка българка и всеки българин. Всеки български гражданин има значение.“ Това заяви кандидатът за президент Илияна Йотова на среща със симпатизанти в Смолян.

„Години наред т.нар. политически елит мислеше само за себе си, единствената му задача беше да се запази във властта. А има хора, които в XXI век не могат да си купят дърва за огрев, не могат да изпратят децата си на училище“, посочи Йотова, като отбеляза, че политиката е занятие да правиш добро за хората. „Ние искаме друга България – държава, която принадлежи на всички, а не на малцина, държава, която защитава всички хора, държава, в която законите важат за всички, а не властва телефонното право“, подчерта кандидатът за президент.

Илияна Йотова заяви, че тя и кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев ще работят за такава България, в която младите намират перспектива.

„Независимата външна политика не е антиевропейска. Европейската политика означава всеки да изразява своите аргументи и позиции и така да се формира общата позиция“, посочи Йотова. „Не сме антиевропейци, а хора, които искат мир в Европа. Не искаме милиарди за оръжия, защото ни трябват тук, за развитието на страната и за нашите деца“, заяви кандидатът за президент.

Тя подчерта, че за да се движи България напред, всички институции трябва да работят заедно.

„Моят дядо ми казваше, че като Родопите друга планина няма. Прав беше: тук енергията е особена, хората са корави, трудолюбиви, гостоприемни“, посочи Йотова. „Г-жо Йотова, вярваме, че с жилавите корени на родопчанка ще се справите“, обърнаха се симпатизантите към кандидата за президент. „Колкото и да ми е трудно, ще направя така, че тревогата да остане за мен, а куражът – за България“, изтъкна Илияна Йотова.