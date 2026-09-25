Изборите започнаха. 27 в битка за президент

Кампанията за избор на президент официално започна в 00:00 часа днес и ще приключи в 24:00 часа на 23 октомври. България избира държавен глава на 25 октомври.
Централната избирателна комисия (ЦИК) регистрира 28 кандидатпрезидентски двойки, основно номинирани от инициативни комитети, като на старта настоящият държавен глава Илияна Йотова води убедително. Номерата на кандидатите в бюлетината вече бяха изтеглени. Единствената партийна двойка е на "Възраждане", лично лидерът й Костадин Костадинов влезе в надпреварата за държавен глава. ГЕРБ и ДПС не издигнаха кандидати.
На тези избори гласуването ще бъде основно машинно. Изключение правят секциите с под 300 избиратели, както и подвижните секции, тези в лечебни заведения, социални институции, на плавателни съдове и част от секциите в чужбина, където броят на заявленията или гласувалите на предишни избори е под 300. За организацията на вота държавата е предвидила разходи от над 12 млн. евро.
На сайта на ЦИК са публикувани адресите на 11 778 избирателни секции в страната.
Според Изборния кодекс предизборната агитация се води на български език, а платените материали трябва задължително да бъдат обозначени като такива. Забранени са анонимните агитационни материали, използването на държавния герб и знаме, на знамена на чужди държави и на религиозни символи за предизборни цели.
Агитация не може да се извършва в обществения транспорт, държавните и общинските предприятия, а всеки агитационен материал трябва да съдържа предупреждението, че купуването и продаването на гласове е престъпление.
Правилата за медийното отразяване се прилагат за печатните, електронните и онлайн новинарските медии, но не и за социалните мрежи и личните блогове. Българската национална телевизия и Българското национално радио са задължени да осигурят обективно и равнопоставено отразяване на кандидатите в рамките на определеното за кампанията време.
Към 23 септември 18 430 български граждани от 66 държави са подали заявления за гласуване извън страната. Най-много регистрации има от Турция, Обединеното кралство, Германия, САЩ и Испания. Подаването на заявления за гласуване в чужбина продължава до 29 септември.
Изборите на 25 октомври бяха насрочени от Народното събрание след предсрочното прекратяване на президентския мандат през януари тази година.
Ето участниците в изборите:
Лъчезар Аспарухов Аврамов - кандидат за президент, и Ивайло Дражев Атанасов - кандидат за вицепрезидент;
Венцислав Атанасов Ангелов - кандидат за президент, и Атанас Иванов Стефанов - кандидат за вицепрезидент;
Нако Райнов Стефанов - кандидат за президент, и Нина Петкова Ламбова - кандидат за вицепрезидент;
Камен Захариев Тасков - кандидат за президент, и Галя Димитрова Иванова - кандидат за вицепрезидент;
Борис Кирилов Анзов - кандидат за президент, и Бранимир Мичев Мичев - кандидат за вицепрезидент;
Радостин Петев Василев - кандидат за президент, и Красимир Цветков Манов - кандидат за вицепрезидент;
Методи Веселинов Бъчваров - кандидат за президент, и Ленин Велинов Станоев - кандидат за вицепрезидент;
Александър Трифонов Томов - кандидат за президент, и Сергей Петков Инджов - кандидат за вицепрезидент;
Волен Николов Сидеров - кандидат за президент, и Славчо Георгиев Велков – кандидат за вицепрезидент;
Ивелин Людмилов Михайлов - кандидат за президент, и Юлиана Младенова Матеева - кандидат за вицепрезидент;
Мария Петрова Колева - кандидат за президент, и Валери Йорданов Велковски - кандидат за вицепрезидент;
Боян Боянов Станков-Расате - кандидат за президент, и Йордан Стоянов Манасиев - кандидат за вицепрезидент;
Величка Неделчова Георгиева - кандидат за президент, и Росен Игнатов Иванов - кандидат за вицепрезидент;
Искра Йорданова Недева - кандидат за президент, и Стоян Руменов Георгиев - кандидат за вицепрезидент;
Иванка Великова Цветанова-Петкова - кандидат за президент, и Панайот Александров Кючуков – кандидат за вицепрезидент;
Николай Нанков Ненчев - кандидат за президент, и Цвета Кирилова Кирилова - кандидат за вицепрезидент;
Иво Иванов Лулчев - кандидат за президент, и Стефан Димитров Попов - кандидат за вицепрезидент;
Пламен Панайотов Пасков - кандидат за президент, и Светозар Стоянов Съев - кандидат за вицепрезидент;
Йордан Иванов Малджански - кандидат за президент, и Валентин Асенов Христов - кандидат за вицепрезидент;
Илияна Малинова Йотова - кандидат за президент, и Кирил Александров Вълчев - кандидат за вицепрезидент;
Андрей Атанасов Гюров - кандидат за президент, и Георги Димитров Кандев - кандидат за вицепрезидент;
Ивайло Петров Симеонов - кандидат за президент, и Косьо Христов Стойчев - кандидат за вицепрезидент;
Явор Бориславов Генов - кандидат за президент, и Максим Генов Велков – кандидат за вицепрезидент;
Георги Николов Димов - кандидат за президент, и Димитър Атанасов Шивиков – кандидат за вицепрезидент;
Росен Пламенов Миленов - кандидат за президент, и Иван Стефанов Иванов – кандидат за вицепрезидент;
Костадин Тодоров Костадинов - кандидат за президент, и Петър Петров Волгин - кандидат за вицепрезидент;
Иван Маркос Христанов - кандидат за президент, и Стоянка Гинева Черкезова – кандидат за вицепрезидент;
Румяна Методиева Ченалова - кандидат за президент, и Георги Минчев Георгиев - кандидат за вицепрезидент.