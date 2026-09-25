Изборите започнаха. 27 в битка за президент

Кампанията за избор на президент официално започна в 00:00 часа днес и ще приключи в 24:00 часа на 23 октомври. България избира държавен глава на 25 октомври.

Централната избирателна комисия (ЦИК) регистрира 28 кандидатпрезидентски двойки, основно номинирани от инициативни комитети, като на старта настоящият държавен глава Илияна Йотова води убедително. Номерата на кандидатите в бюлетината вече бяха изтеглени. Единствената партийна двойка е на "Възраждане", лично лидерът й Костадин Костадинов влезе в надпреварата за държавен глава. ГЕРБ и ДПС не издигнаха кандидати.

На тези избори гласуването ще бъде основно машинно. Изключение правят секциите с под 300 избиратели, както и подвижните секции, тези в лечебни заведения, социални институции, на плавателни съдове и част от секциите в чужбина, където броят на заявленията или гласувалите на предишни избори е под 300. За организацията на вота държавата е предвидила разходи от над 12 млн. евро.

На сайта на ЦИК са публикувани адресите на 11 778 избирателни секции в страната.

Според Изборния кодекс предизборната агитация се води на български език, а платените материали трябва задължително да бъдат обозначени като такива. Забранени са анонимните агитационни материали, използването на държавния герб и знаме, на знамена на чужди държави и на религиозни символи за предизборни цели.

Агитация не може да се извършва в обществения транспорт, държавните и общинските предприятия, а всеки агитационен материал трябва да съдържа предупреждението, че купуването и продаването на гласове е престъпление.

Правилата за медийното отразяване се прилагат за печатните, електронните и онлайн новинарските медии, но не и за социалните мрежи и личните блогове. Българската национална телевизия и Българското национално радио са задължени да осигурят обективно и равнопоставено отразяване на кандидатите в рамките на определеното за кампанията време.

Към 23 септември 18 430 български граждани от 66 държави са подали заявления за гласуване извън страната. Най-много регистрации има от Турция, Обединеното кралство, Германия, САЩ и Испания. Подаването на заявления за гласуване в чужбина продължава до 29 септември.

Изборите на 25 октомври бяха насрочени от Народното събрание след предсрочното прекратяване на президентския мандат през януари тази година.

Ето участниците в изборите: