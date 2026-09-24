ЦИК спря кандидат за вицепрезидент: Оказа се със съветско гражданство

Централната избирателна комисия обяви за недействителна регистрацията на Сергей Петков Инджов като кандидат за вицепрезидент за изборите на 25 октомври 2026 г. Причината е установено при проверката обстоятелство, свързано с гражданството му.

Инджов беше регистриран като част от кандидатската двойка на партия „Българска социалдемокрация – Евролевица“, в която Александър Трифонов Томов е кандидат за президент. Първоначалната регистрация на двамата е извършена от ЦИК на 22 септември, преди приключването на проверката на кандидатската листа.

Според данните, посочени от ЦИК, Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ – ГРАО е предоставила справка, от която става ясно, че придобитото от Инджов по рождение гражданство е записано като „съветско“. В акта му за раждане, съставен в Карлово, в графата „Бележки“ е отбелязано, че въз основа на молба на родителите детето приема съветско гражданство.

Това е основанието ЦИК да приеме, че не са изпълнени законовите изисквания за участие в президентските избори. Съгласно изискванията за кандидатите за президент и вицепрезидент право да бъде избиран има български гражданин по рождение, който няма друго гражданство.

Проверката на кандидатските листи се извършва служебно от ЦИК, като комисията предварително беше регистрирала Томов и Инджов при все още неприключила проверка.

Решението за обявяване на регистрацията на Сергей Инджов за недействителна може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Правилата на ЦИК предвиждат, че при обявяване за недействителна на регистрацията на кандидат от листа на партия или коалиция политическата формация може в определения срок да предложи друг кандидат.