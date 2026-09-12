Важно разкритие. Ето защо името на Калушев цъфна по изборите
Случаят „Петрохан“ отново изплува, институциите се оправдават с дати и формалности
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Случаят „Петрохан“ отново изплува, институциите се оправдават с дати и формалности
Името на Ивей е заичено
ГРАО обяви шокиращи факти
Във връзка с големия обществен интерес
Нашият инициативен комитет държи на въпроса при реферундум за въвеждане на регулация при цените на горивата, заяви бизнесменът Независимият кандидат-...
За четири години - от последните местни избори през 2011-а до тези сега, избирателите у нас са намалели с повече от 500 000. Това показват данните на...
Спецкомисии ще следят за масово преселение, ГРАО ще заличава новите им адреси ГРАО ще изтрие от списъците си изборните туристи. Най-вероятно ще бъдат...
ГРАО пък осигури онлайн достъп до избирателните списъци
София. Проектът за Изборния кодекс предвижда активната регистрация да бъде въведена след евроизборите. Това стана ясно на заседание на временната парл...
Разград. Българи с двойно гражданство, които живеят и умират в Турция, където също се водят на отчет, остават да висят като мъртви души в списъка на б...