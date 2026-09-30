Ето кой е задържаният за убийството на Филипов. Познато име от близкото минало

Касоразбивачът Славчо Мегеров, известен с прякора Мегера, е 51-годишният мъж, задържан в центъра на София във връзка с убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов, съобщи Plovdiv24.bg.

Предстоят множество процесуално-следствени действия, които трябва да установят точната му роля. Към този момент няма публична информация прокуратурата да е повдигнала обвинение за убийството.

Мегеров е работил известно време за Илиян Филипов. Какви точно са били отношенията между двамата, кога са приключили и дали именно те имат отношение към разследването, засега не е официално съобщено. Мегеров е познато име от криминалните хроники отпреди повече от десетилетие. През януари 2013 г. той е задържан в Кърджали при разследване на опит за обир на обществен трезор.

Мегеров е бил заловен в непосредствена близост до трезора, след като в хранилището са били разбити десетки касети. По случая са открити пари, оръжие, маски и автомобил, а срещу няколко души, сред които и Мегеров, е започнало наказателно производство. Именно от този период името му става широко разпознаваемо в криминалните хроники с прякора Мегера.

Сега името му отново излиза на преден план заради едно от най-тежките престъпления в Пловдив през последните години. Илиян Филипов беше застрелян около 1 часа през нощта на 30 септември пред свой имот в квартал „Христо Смирненски“. По случая е образувано досъдебно производство за умишлено убийство, а още в първите часове след престъплението полицията предприе мащабни действия по издирване на извършителя.

Проверяваха се записи от охранителни камери, маршрути за напускане на Пловдив и широк кръг от контакти на бизнесмена. Разследващите обявиха, че работят по всички възможни версии и не изключват нито бизнес отношения, нито лични конфликти. До момента обаче официален мотив за убийството не е съобщен.

Междувременно фенове на „Ботев“ Пловдив почетоха паметта на Илиян Филипов. Привърженици на „канарчетата“ се събраха, за да отдадат последна почит на човека, който през последните години беше сред ключовите фигури около клуба. Смъртта му предизвика силен отзвук сред жълто-черната общност, а в социалните мрежи се появиха множество послания в негова памет.