Първи кадри след убийството на Илиян Филипов: Полиция претърсва района около дома му в Пловдив

Първи кадри от района на дома на бизнесмена Илиян Филипов в Пловдив показват действията на полицията след предполагаемото му убийство.

На записи от охранителни камери, с които разполага bTV, се виждат полицаи, които претърсват пространството около къщата. Друг видеоклип показва линейка, която маневрира пред дома на бизнесмена.

По информация на телевизията Филипов е бил застрелян около 1:00 часа през нощта. Той е бил прострелян в главата, а пристигналият медицински екип е констатирал смъртта му на място.

Блокирали изходите на Пловдив

В разследването са включени служители на Областната дирекция на МВР в Пловдив и Главна дирекция „Национална полиция“.

Районът около местопрестъплението е отцепен, а полицейското присъствие е засилено. По информация на bTV през нощта са били блокирани и изходите на Пловдив.

Към момента в предоставената информация не се посочват данни за предполагаем извършител или мотив за престъплението.

Кой е Илиян Филипов

Илиян Филипов е един от съоснователите и собствениците на ПИМК – компания с дейност в транспорта, спедицията, строителството и железопътните превози.

През юни 2025 г. той пое собствеността на футболния клуб „Ботев“ (Пловдив). Името му е свързано и с реконструкцията на стадион „Христо Ботев“ в града.

Разследването на убийството продължава.