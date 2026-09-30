Първи кадри след убийството на Илиян Филипов: Полиция претърсва района около дома му в Пловдив

Първи кадри от района на дома на бизнесмена Илиян Филипов в Пловдив показват действията на полицията след предполагаемото му убийство.
На записи от охранителни камери, с които разполага bTV, се виждат полицаи, които претърсват пространството около къщата. Друг видеоклип показва линейка, която маневрира пред дома на бизнесмена.
По информация на телевизията Филипов е бил застрелян около 1:00 часа през нощта. Той е бил прострелян в главата, а пристигналият медицински екип е констатирал смъртта му на място.
Блокирали изходите на Пловдив
В разследването са включени служители на Областната дирекция на МВР в Пловдив и Главна дирекция „Национална полиция“.
Районът около местопрестъплението е отцепен, а полицейското присъствие е засилено. По информация на bTV през нощта са били блокирани и изходите на Пловдив.
Към момента в предоставената информация не се посочват данни за предполагаем извършител или мотив за престъплението.
Кой е Илиян Филипов
Илиян Филипов е един от съоснователите и собствениците на ПИМК – компания с дейност в транспорта, спедицията, строителството и железопътните превози.
През юни 2025 г. той пое собствеността на футболния клуб „Ботев“ (Пловдив). Името му е свързано и с реконструкцията на стадион „Христо Ботев“ в града.
Разследването на убийството продължава.