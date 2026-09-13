Шокираща находка край Пловдив: Откриха тялото на новородено в депо за отпадъци
Полицията разследва случая, а прокуратурата е образувала досъдебно производство
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Полицията разследва случая, а прокуратурата е образувала досъдебно производство
Той беше заместник-директор на ГДБОП
Той заменя на поста Атанас Илков
Тази сутрин издирваният се появи с адвоката си на входа на Софийския централен затвор
Главен комисар Атанас Илков каза, че се проверяват и клипове в социалните мрежи
Според ген. Василев служителите на МВР трябва да спрат да носят пистолет „Макаров“
Венцислав Кирчев беше уволнен от поста шеф на ГДНП преди броени дни
Главна дирекция "Национална полиция" с нов директор
Борисов се яви 10 минути по-рано, за да бъде разпитан
Комисар Станимир Станев бе досега зам.-шеф на Областна дирекция на МВР-Кърджали
Извършват се претърсвания на кабинета на полицейски директор от Главна дирекция "Национална полиция"
ГД „Национална полиция" планира провеждането на втория етап от традиционната кампания "Шофирай отговорно и толерантно". Тя стартира днес в Смолян със...
Героят от Катуница живее в панелка, не пие, но пуши като комин