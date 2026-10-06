Мрачна прогноза за моряците. Стана ясно какъв е товарът на потъналия кораб

Спасителната операция за 10-членния екипаж на потъналия ALFA WATAN продължава, но с всеки изминал час надеждата някой от моряците да бъде открит жив става все по-малка. През целия ден условията в района на инцидента бяха отлични - морето спокойно, а видимостта над 10 морски мили, пише Флагман бг.

Въпреки това не бе открита и следа от хората, които са били на борда на кораба. При тези обстоятелства вероятността целият екипаж да е загинал вече е изключително висока, макар българските власти да не са обявили официално моряците за мъртви.

ALFA WATAN, плаващ под флага на Того, потъна малко след 3 часа тази сутрин на около 70 морски мили източно от Бяла след военен удар. Първият автоматичен сигнал за бедствие е получен в 2:54 часа, а минути по-късно намиращият се наблизо български кораб DIOSCURIA е наблюдавал взрив и последвалото бързо потъване. Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов посочи, че развитието на събитията е било толкова бързо, че екипажът практически не е разполагал с време за организирана реакция.

През деня в района бяха открити спасителни средства, но не и хора. Българските власти продължават издирването по море и въздух, като операцията обхваща голяма площ около мястото на потъването. Фактът, че при толкова добра видимост и спокойно море не е забелязан нито един член на екипажа, допълнително засилва най-тежката версия за съдбата на моряците. Официално обаче операцията не е прекратена.

ALFA WATAN е кораб за генерални товари, построен през 1976 г. Дълъг е 83,57 метра, широк около 11,8 метра и има дедуейт 3160 тона. Корабът е собственост на турска компания, базирана в Мерсин.

Към тази вечер остава неизвестно и кой е извършил атаката. Българските институции потвърдиха, че ALFA WATAN и вторият поразен кораб ABLE са били атакувани с безпилотни средства, но произходът им все още не е доказан. Украйна обвини Русия, докато Москва към момента не е поела отговорност. Reuters съобщи, че първоначална оценка на източник от сферата на морската сигурност сочи вероятна руска следа, но официално потвърждение няма.

Така денят завършва с две големи неизвестни - кой изпрати дроновете и има ли изобщо шанс някой от десетте моряци на ALFA WATAN да бъде намерен жив. Засега спасителните екипи продължават работа, но след часове търсене при почти идеални условия морето не върна нито един човек от потъналия кораб.