Мистерията в Синеморец! След червения пипер откриха и дрон

Откриха паднал дрон върху скалите край Синеморец, където вчера морето изхвърли десетки чували с червен пипер. Едното крило на летателния апарат е отчупено, съобщи БНТ.

Засега не е ясно какъв тип е дронът, нито откъде е дошъл. Припомняме, че в събота над 150 чувала с червен пипер изплуваха от морето на див плаж край Синеморец. Предполага се, че това е част от товара на ударения от три дрона край Шабла кораб CONTSHIP JET в края на октомври.

В петък пък в Шабла морето изхвърли военен дрон "Шахед" - серия ирански бойни дронове. Те придобиха глобална известност най-вече с масираното им използване във войната в Украйна, където Русия ги сглобява и под името „Геран-2".