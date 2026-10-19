Нови разкрития за кораба "Chelsea-3"

Следствените действия по случая с атакувания от дронове кораб "Chelsea-3" продължават. Сапьорска група, водолази и представители на военното разузнаване вече са извършили оглед на плавателния съд.

Търси се произходът на дроновете

Ключова за разследването ще бъде експертизата, която трябва да установи вида и произхода на взривните вещества. Целта е да бъдат събрани доказателства за произхода на безпилотните летателни апарати и за извършителя на атаката.

Логистичната операция по овладяването на плавателния съд, след като той започна да дрейфува край Приморско, е струвала около 200 000 евро.

Сумата ще бъде платена от България, а впоследствие ще бъде предявена на корабособственика, който разполага с всички необходими застраховки и документи.

Това съобщи шефът на "Морска администрация" - Бургас, кап. Живко Петров, който лично е ръководил спасителната операция по изтеглянето на кораба до западния терминал на пристанището.

Пробойните са открити по корпуса

Съдбата на "Chelsea-3" ще стане ясна след приключването на следствените действия и освобождаването на плавателния съд.

По думите на кап. Петров най-вероятно ще се наложи ремонт в български корабостроителен или кораборемонтен завод, тъй като заради сериозните повреди корабът не е годен за последващо плаване.

"Видимо корабът има три големи пробойни. Например, около метър в диаметър, даже едната е и повече от метър. Едната е в носа, в лявата част, другата е в средата на кораба, в десния борд, а третата е в кърмата, където е помещението за управление. И затова в този си вид корабът, въпреки че остана с работещ двигател, няма управление", каза шефът на "Морска администрация" - Бургас.

Засега няма отказани посещения на кораби в Бургас

На този етап е трудно да се прогнозира как атаките с дронове в Черно море ще се отразят на корабния трафик, особено в района на Бургас, допълни кап. Петров.

По думите му досега няма промяна в заявените посещения на плавателни съдове в пристанището.

Той уточни, че ситуацията в Черно море се отразява на корабоплаването и извън конкретния случай с "Chelsea-3". И добави, че още преди атаките застраховките са достигнали изключително високи нива.

По-високите застраховки оскъпяват стоките

Увеличението на застрахователните разходи се пренася върху цената за превоз на товарите, известна като навло. Така по-високите разходи за корабоплаване могат да се отразят и на цените на стоките, които достигат до потребителите.

"А застраховката автоматично се пренася в навлото, тоест цената, която плаща товародателят, за да наеме кораба. Оттам, разбира се, се отразява на цената на стоката и при крайния потребител. Винаги всичко отива при крайния потребител, няма какво да се лъжем", коментира кап. Петров.