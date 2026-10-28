Заради дроновете в Черно море! Тройна среща на министри в София

Министрите на отбраната на България, Румъния и Турция се срещат днес в София заедно с началниците на отбраната на трите държави.

Основен акцент в разговорите ще бъде сигурността в Черноморския регион на фона на зачестилите заплахи за корабоплаването и критичната инфраструктура.

Очаква се да бъдат обсъдени координацията между трите съюзнически държави, обменът на информация и възможностите за засилване на морското наблюдение.

Трите държави вече си сътрудничат в рамките на съвместната противоминна група в Черно море. Обсъжда се и разширяване на дейностите по наблюдение на критична подводна инфраструктура, включително газопроводи и комуникационни кабели.

Официалните делегации ще бъдат посрещнати в резиденция „Бояна“ в 10 часа.