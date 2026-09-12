Всичко за Димитър Стоянов

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Министър Стоянов: Новите способности на армията започват с хората и доброто военно образование

Министър Стоянов: Новите способности на армията започват с хората и доброто военно образование

Министърът на отбраната участва в церемонията по присвояване на първо офицерско звание и връчване на дипломите на курсантите и свидетелствата за профе...

14 август | 12:49
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