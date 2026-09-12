Първият минен ловец пристига у нас до октомври
Димитър Стоянов се срещна с посланика на Кралство Нидерландия в България Н. Пр. Артур ден Хартог
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Димитър Стоянов се срещна с посланика на Кралство Нидерландия в България Н. Пр. Артур ден Хартог
Димитър Стоянов предупреди, че дублирането на способности ще разпилее ограничения ресурс за отбрана
Димитър Стоянов подчерта интереса към Военна академия "Г. С. Раковски" и подготовката на китайски офицери у нас
Парламентът беше официално уведомен за разрешенията, издадени от министъра на отбраната
В хода на разговорите двамата министри поставиха акцент върху опита на двете страни при развитието и усвояването на F-16 Block 70, както и върху изпъл...
По традиция министърът откри учебната година във Военната академия „Г. С. Раковски с лекция.
Двата C-130 са пристигнали временно с дипломатическо разрешение
Бивш подполковник от запаса е освободен преди два дни от МО
От 2021 година не е внесена нито една резервна част за поддръжката на МиГ-29
Говори министър Димитър Стоянов
Министърът на отбраната заяви, че дроновете няма да спрат
Министърът на отбраната Димитър Стоянов се срещна с представители на германската компания Diehl Defence.
Депутатът заговори за „прът в спиците на НАТО“, но министърът отвърна с военния си опит и директна покана
Трябва да има много по-голяма отговорност сред българските политици, когато коментират безотговорно такива позиции от иранска страна, каза Димитър Сто...
Димитър Стоянов беше категоричен, че няма смисъл да се говори за заплахи
Националнотото честване ще е на връх Шипка и в местността „Петрова нива“, община Малко Търново, на 22 август, събота
Димитър Стоянов обсъди с представители на „Локхийд Мартин“ изпълнението на договора за вторите осем самолета
Според него наистина е възможно дронът да не е целенасочено изпратен към нас
Министърът на отбраната участва в церемонията по присвояване на първо офицерско звание и връчване на дипломите на курсантите и свидетелствата за профе...
Димитър Стоянов с подробности