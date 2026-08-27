Димитър Стоянов каза има ли чистка в отбраната

Бивш подполковник от запаса е освободен преди два дни от Министерството на отбраната заради съмнения за злоупотреби при провеждането на процедура по Закона за обществените поръчки.

Това каза министърът на отбраната Димитър Стоянов пред журналисти в Министерския съвет, цитиран от БТА. Той не уточни името на освободения служител.

„Беше освободен преди два дни, аз имах предварителна информация, защото работим много добре с „Военна полиция“. Те свършиха наистина прекрасна работа“, посочи Стоянов.

Той отбеляза, че оттук нататък случаят е в компетентността на Военната прокуратура. По думите му има нарушение при провеждането на процедурата по Закона за обществените поръчки и „най-вероятно има злоупотреби“.

В отговор на въпрос министърът каза, че се прави анализ, свързан със структурата на служителите в Министерството на отбраната. „Не, това не е чистка, това са нормални действия при такава ситуация“, заяви Стоянов. Той увери, че при най-малкото съмнение ще разпорежда проверки от „Военна полиция“ и ще освобождава служители. Министърът добави, че няма други отстранени.