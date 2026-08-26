Димитър Стоянов проговори за дроновете. Предупреждение към гражданите

"Всички дронове, които към момента са открити – и вчера, и днес, а и доста преди това, не носят бойни припаси, т.е. това са разузнавателни дронове, дронове-примамки, т.е. те не са опасни", заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов относно дроновете, които в последните 24 часа изплуваха на българското крайбрежие.

„Това обаче по никакъв начин не бива да успокоява българските граждани. Там, където видят такъв дрон, който изплува на плажа, задължително трябва да се вземат мерки за безопасност, да стоят колкото се може по-далече от тези дронове", предупреди министърът на отбраната.

Стоянов отбеляза, че имаме формирования, които работят по тях, но те няма как да бъдат едновременно на няколко места, а все по-често се случва това нещо, пише БГНЕС.

„Просто се налага да поизчакат да се приключи с едното мероприятие, за да се отиде на другото", обясни той.

Министърът на отбраната заяви, че дроновете няма да спрат, а причината е, че поради интензивността на конфликта в тази част – откъм Одеса, откъм Измаил, беше значителна през последните дни и в момента отнасят и извеждат части от тези дронове.

„Хубавото е, че няма боеприпаси по тях. Това е, което сме констатирали. Ако ме питате като държавна принадлежност – основно са руски", съобщи още той, като уточни, че има включително и украински.

Министър Стоянов поясни, че има и такива, които не могат да ги разпознаят, защото са само част от крило или част от опашна част. „Така че това е нормален процес, който не трябва да изненадва никого – войната е близко до нас и това са последиците", отбеляза той.

Попитан какво е показало разследването за дрона, който падна край Кардам и дали вече има отговор от Украйна, министърът на отбраната отговори, че отговор от украинска страна все още няма.

„Впрочем, не е пристигнало от Министерство на отбраната, но по принцип този отговор би следвало вече да отиде към Военна прокуратура. Самият случай е под юрисдикцията на Военна прокуратура – Сливен. Така че може би Военна прокуратура имат повече информация и те ще ви я предоставят", каза още Стоянов.

На въпрос, свързан с европейската инициатива за изграждане на „стена от дронове" с оглед на случващото се в България и водят ли се разговори, той заяви: „Какво се случва в България? В България имаше един дрон, който падна в Кардам и това се е случило в България. Тези остатъци, които в момента изплуват на плажовете, не трябва да бъдат третирани като дронове, които са влетели и са нарушили въздушното ни пространство. Те просто са довлечени от морското пространство."

По отношение на „стена от дронове", министърът на отбраната призова „ако някой може да обясни какво е стена от дронове, нека да обясни". По думите му такова нещо не съществува и няма как да бъде изградено.

„Знаете, че тези антидрон системи имат определен радиус на действие. Представяте ли си как цяла България трябва да бъде опасана, цялата ни граница с такива дронове? Това е просто невъзможно. Това е като нашата противовъздушна отбрана и ние това и правим в момента", каза Димитър Стоянов.