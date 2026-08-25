Държавата стяга колана за 2027 г., идва нов модел за заплатите

Подготовката на Бюджет 2027 вече започва с доста ясна сметка - бюджетните организации трябва да заложат 10% по-ниски разходи за заплати след 1 септември. Финансовият министър Гълъб Донев е поискал от всички ведомства до 4 септември да представят проектобюджетите си за догодина и актуализирани прогнози за 2028 и 2029 г., съобщи БНР.

Разчетите ще се правят при прогнозна минимална заплата от 660 евро през 2027 г. и максимален осигурителен доход от 2400 евро. Успоредно с това се подготвя нов модел за определяне на доходите в бюджетната сфера.

До 4 септември всички сметки трябва да са на масата

Указанията на Министерството на финансите поставят кратък срок пред бюджетните организации. Освен проектите си за 2027 г. те трябва да актуализират и средносрочните си прогнози за следващите две години, като отчетат намалението на разходите за заплати с 10%, което влиза в сила от 1 септември.

За минималната работна заплата са заложени 660 евро през 2027 г., 680 евро през 2028 г. и 710 евро през 2029 г. Това са прогнозни стойности, върху които администрациите трябва да изградят разчетите си за тригодишния период.

Максималният осигурителен доход тръгва към 2600 евро

Промяна е заложена и при максималния осигурителен доход. За 2027 г. той се предвижда да бъде 2400 евро, след което да нараства с по 100 евро годишно - до 2500 евро през 2028 г. и 2600 евро през 2029 г.

Тези стойности ще имат пряко значение при планирането на осигурителните разходи в бюджетната сфера и трябва да бъдат отчетени още в проектосметките, които ведомствата изпращат на финансовото министерство.

Нов модел трябва да спре различните скорости при заплатите

По-съществената промяна за 2027 г. е намерението политиката по доходите в бюджетната сфера да бъде определяна по нов общ подход. Той трябва да стъпи върху анализа на административните структури и системите за заплащане, извършен от Съвета за административна реформа.

Според указанията целта е увеличенията на възнагражденията в различните системи да се правят по по-съгласуван и предвидим начин. Министерството на финансите иска да ограничи риска отделни администрации или сектори да увеличават разходите си значително по-бързо от останалите.

Край на автоматичните увеличения по досегашните механизми

За периода 2027-2029 г. бюджетните организации не трябва да разчитат на допълнителни средства за персонал по механизми, които автоматично обвързват възнагражденията с ръста на средната или минималната работна заплата. Това се отнася и до т.нар. изборни длъжности.

Така на практика увеличенията няма да следват механично движението на основни показатели за заплатите, а ще бъдат подчинени на общата политика за доходите в бюджетната сфера и на възможностите на държавния бюджет.

Променя се и осигуряването на държавни служители

В разчетите трябва да бъде включена и предстоящата промяна в модела на осигуряване на държавните служители по Закона за държавния служител и на заетите по Закона за съдебната власт.

Предвижда се промяната да бъде компенсирана през възнагражденията така, че достигнатият чист доход на засегнатите служители да бъде запазен. Този ефект също трябва да бъде предварително калкулиран от ведомствата при подготовката на бюджетите им за 2027 г.